Πανελλήνιες 2026: Τι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

Καθώς οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων μπαίνουν στην «τελική ευθεία», υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που πρέπει να έχουν στο νου τους προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα την ημέρα των εξετάσεων.

Κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας.

Επιτρέπεται να έχουν μόνο στυλό ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό.

Το μολύβι γενικά δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων.

Πώς μηδενίζεται ένα γραπτό

Εφόσον οι επιτηρητές διαπιστώσουν, ότι κάποιος εξεταζόμενος δολιεύεται τις εξετάσεις ή δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις τους ή παρενοχλεί τους άλλους εξεταζόμενους, αφαιρούν το γραπτό από τον υποψήφιο και ενημερώνουν αμέσως τον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος παραμένει εντός της αίθουσας, μέχρι να αποφασίσει σχετικά η Λυκειακή Επιτροπή.

Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής και στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο. Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία, τα οποία κατέχει ο υποψήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του γραπτού τους ή να το τσαλακώνουν, τόσο κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων.

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας

Την ημέρα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως μαζί τους:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων (καρτελάκι) Τρία στυλό (μπλε ή μαύρου χρώματος), μολύβι, γόμα και ξύστρα Γεωμετρικά όργανα, όπου χρειάζονται Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό Ένα ρολόι χειρός, ώστε να διαχειριζόμαστε σωστά τον χρόνο μας κατά τη διάρκεια της εξέτασης (όχι smartwatch)

Τα θέματα και οι απαντήσεις των Πανελληνίων

Το CNN Greece, συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και πιο έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, τον μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Όμιλο της χώρας, θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Μείνετε συντονισμένοι και μάθετε πρώτοι τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων.