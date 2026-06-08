ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται την Τρίτη 9/6 οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Στα μαθήματα της Υγιεινής, του Προγραμματισμού Υπολογιστών, Ναυτικό δίκαιο, Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και των Στοιχείων Μηχανών εξετάζονται την Τρίτη 9 Ιουνίου οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες αυστηρά μέχρι τις 08:00 π.μ., με την ώρα έναρξης εξέτασης να ορίζεται η 08:30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα πανελλαδικών των ΕΠΑΛ 2026

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