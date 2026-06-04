Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται την Παρασκευή 5/6 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική εξετάζονται αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις .

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες αυστηρά μέχρι τις 08:00 π.μ., με την ώρα έναρξης εξέτασης να ορίζεται η 08:30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας.

Το πρόγραμμα της εξεταστικής στα ΓΕΛ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας.

Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

Το πρόγραμμα για τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ:

Από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), θα διενεργηθούν από τις 16 μέχρι και τις 25 Ιουνίου, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά

H υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούναπό τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.