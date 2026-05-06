Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ – Αναλυτικά οι πίνακες

Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
Από Δευτέρα, 15 Ιουνίου μέχρι και Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η υγειονομική εξέταση και Αγωνίσματα των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι αθλητικές δοκιμασίες στις οποίες μπορεί να εξεταστεί ένας υποψήφιος είναι τέσσερις. Από τις τέσσερις επιλογές που προσφέρονται ο υποψήφιος διαλέγει τις τρεις.

Οι επιλογές είναι οι εξής:

Αθλήματα Αρρένων

  • Tρέξιμο (200 μέτρα)
  • Ρίψη σφαίρας (6 κιλά)
  • Άλμα εις μήκος
  • Ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα)

Αθλήματα Θηλέων

 

  • Tρέξιμο (200 μέτρα)
  • Ρίψη σφαίρας (4 κιλά)
  • Άλμα εις μήκος
  • Ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα)

Υπολογισμός μορίων

Αν ο υποψήφιος, για παράδειγμα, πραγματοποιήσει σκορ 34¨10 στα 200Μ τρέξιμο θα κερδίσει 11 βαθμούς. Αν στη σφαίρα ρίξει 8,30μ θα πάρει 13 βαθμούς και αν στα 50Μ ελεύθερο πετύχει μια επίδοση στα 43¨ θα κερδίσει 6 βαθμούς.

Έπειτα, θα χρειαστεί να προσθέσει μαζί τους βαθμούς του 9+13+8=30, και το άθροισμα που θα προκύψει να το διαιρέσει με τον αριθμό 3, δηλαδή 30/3=10. Τέλος πολλαπλασιάζει με το 200, 10×200=2000μ.

Άρα, ο υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά 2000 μόρια από τις αθλητικές δοκιμασίες του.

Αναλυτικά οι πίνακες

Αθλήματα Αρρένων

ΒΑΘΜΟΣ/ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 200 ΜΕΤΡΑ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4KG 50 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
20 <=25¨00 >=6,20μ >=14,00μ <=29¨00
19 25¨01-25¨50 6,19μ-6,05μ 13,99μ-13,60μ 29¨01-30¨00
18 25¨51-26¨00 6,04μ-5,90μ 13,59μ-13,20μ 30¨01-31¨00
17 26¨01-26¨50 5,89μ-5,75μ 13,19μ-12,80μ 31¨01-32¨00
16 26¨51-27¨00 5,74μ-5,60μ 12,79μ-12,40μ 32¨01-33¨00
15 27¨01-27¨50 5,59μ-5,45μ 12,39μ-12,00μ 33¨01-34¨00
14 27¨51-28¨00 5,44μ-5,30μ 11,99μ-11,60μ 34¨01-35΄00
13 28¨01-28¨50 5,29μ-5,15μ 11,59μ-11,20μ 35¨01-36¨00
12 28¨51-29¨00 5,14μ-5,00μ 11,19μ-10,80μ 36¨01-37¨00
11 29¨01-29¨50 4,99μ-4,85μ 10,79μ-10,40μ 37¨01-38¨00
10 29¨51-30¨00 4,84μ-4,70μ 10,39μ-10,00μ 38¨01-39΄00
9 30¨01-30¨50 4,69μ-4,55μ 9,99μ-9,60μ 39¨01-40¨00
8 30¨51-31¨00 4,54μ-4,40μ 9,59μ-9,20μ 40¨01-41¨00
7 31¨01-31¨50 4,39μ-4,25μ 9,19μ-8,80μ 41¨01-42¨00
6 31¨51-32¨00 4,24μ-4,10μ 8,79μ-8,40μ 42¨01-43¨00
5 32¨01-32¨50 4,09μ-3,95μ 8,39μ-8,00μ 43¨01-44¨00
4 32¨51-33¨00 3,94μ-3,80μ 7,99μ-7,60μ 44¨01-45¨00
3 33¨01-33¨50 3,79μ-3,65μ 7,59μ-7,20μ 45¨01-46¨00
2 33¨51-34¨00 3,64μ-3,50μ 7,19μ-6,80μ 46¨01-47¨00
1 34¨01-34¨50 3,49μ-3,35μ 6,79μ-6,40μ 47¨01-48¨00
0 >34¨50 <3,35μ <6,40μ >48¨00

Αθλήματα Θηλέων

ΒΑΘΜΟΣ/ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 200 ΜΕΤΡΑ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4KG 50 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
20 <=29¨ >=5,15μ >=11,00μ <=31¨00
19 29¨01-29¨50 5,14μ-5,00μ 10,99μ-10,60μ 31¨01-32¨00
18 29¨51-30¨00 4,99μ-4,85μ 10,59μ-10,20μ 32¨01-33¨00
17 30¨01-30¨50 4,84μ-4,70μ 10,19μ-9,80μ 33¨01-34¨00
16 30¨51-31¨00 4,69μ-4,55μ 9,79μ-9,40μ 34¨01-35¨00
15 31¨01-31¨50 4,54μ-4,40μ 9,39μ-9,00μ 35¨01-36¨00
14 31¨51-32¨00 4,39μ-4,25μ 8,99μ-8,60μ 36¨01-37¨00
13 32¨01-32¨50 4,24μ-4,10μ 8,59μ-8,20μ 37¨01-38¨00
12 32¨51-33¨00 4,09μ-3,95μ 8,19μ-7,80μ 38¨01-39¨00
11 33¨01-33¨50 3,94μ-3,80μ 7,79μ-7,40μ 39¨01-40¨00
10 33¨51-34¨00 3,79μ-3,65μ 7,39μ-7,00μ 40¨01-41¨00
9 34¨01-34¨50 3,64μ-3,50μ 6,99μ-6,60μ 41¨01-42¨00
8 34¨51-35¨00 3,49μ-3,35μ 6,59μ-6,20μ 42¨01-43¨00
7 35¨01-35¨50 3,34μ-3,20μ 6,19μ-5,80μ 43¨01-44¨00
6 35¨51-36¨00 3,19μ-3,05μ 5,79μ-5,40μ 44¨01-45¨00
5 36¨01-36¨50 3,04μ-2,90μ 5,39μ-5,00μ 45¨01-46¨00
4 36¨51-37¨00 2,89μ-2,75μ 4,99μ-4,60μ 46¨01-47¨00
3 37¨01-37¨50 2,74μ-2,60μ 4,59μ-4,20μ 47¨01-48¨00
2 37¨51-38¨00 2,59μ-2,45μ 4,19μ-3,80μ 48¨01-49¨00
1 38¨01-38¨50 2,44μ-2,30μ 3,79μ-3,40μ 49¨01-50¨00
0 >38¨50 <2,30μ <3,40μ >50¨00
