Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ – Αναλυτικά οι πίνακες

Από Δευτέρα, 15 Ιουνίου μέχρι και Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η υγειονομική εξέταση και Αγωνίσματα των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α για τις Πανελλαδικές εξετάσεις .

Οι αθλητικές δοκιμασίες στις οποίες μπορεί να εξεταστεί ένας υποψήφιος είναι τέσσερις. Από τις τέσσερις επιλογές που προσφέρονται ο υποψήφιος διαλέγει τις τρεις.

Οι επιλογές είναι οι εξής:

Αθλήματα Αρρένων

Tρέξιμο (200 μέτρα)

Ρίψη σφαίρας (6 κιλά)

Άλμα εις μήκος

Ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα)

Αθλήματα Θηλέων

Tρέξιμο (200 μέτρα)

Ρίψη σφαίρας (4 κιλά)

Άλμα εις μήκος

Ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα)

Υπολογισμός μορίων

Αν ο υποψήφιος, για παράδειγμα, πραγματοποιήσει σκορ 34¨10 στα 200Μ τρέξιμο θα κερδίσει 11 βαθμούς. Αν στη σφαίρα ρίξει 8,30μ θα πάρει 13 βαθμούς και αν στα 50Μ ελεύθερο πετύχει μια επίδοση στα 43¨ θα κερδίσει 6 βαθμούς.

Έπειτα, θα χρειαστεί να προσθέσει μαζί τους βαθμούς του 9+13+8=30, και το άθροισμα που θα προκύψει να το διαιρέσει με τον αριθμό 3, δηλαδή 30/3=10. Τέλος πολλαπλασιάζει με το 200, 10×200=2000μ.

Άρα, ο υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά 2000 μόρια από τις αθλητικές δοκιμασίες του.

Αναλυτικά οι πίνακες

Αθλήματα Αρρένων

ΒΑΘΜΟΣ/ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 200 ΜΕΤΡΑ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4KG 50 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 20 <=25¨00 >=6,20μ >=14,00μ <=29¨00 19 25¨01-25¨50 6,19μ-6,05μ 13,99μ-13,60μ 29¨01-30¨00 18 25¨51-26¨00 6,04μ-5,90μ 13,59μ-13,20μ 30¨01-31¨00 17 26¨01-26¨50 5,89μ-5,75μ 13,19μ-12,80μ 31¨01-32¨00 16 26¨51-27¨00 5,74μ-5,60μ 12,79μ-12,40μ 32¨01-33¨00 15 27¨01-27¨50 5,59μ-5,45μ 12,39μ-12,00μ 33¨01-34¨00 14 27¨51-28¨00 5,44μ-5,30μ 11,99μ-11,60μ 34¨01-35΄00 13 28¨01-28¨50 5,29μ-5,15μ 11,59μ-11,20μ 35¨01-36¨00 12 28¨51-29¨00 5,14μ-5,00μ 11,19μ-10,80μ 36¨01-37¨00 11 29¨01-29¨50 4,99μ-4,85μ 10,79μ-10,40μ 37¨01-38¨00 10 29¨51-30¨00 4,84μ-4,70μ 10,39μ-10,00μ 38¨01-39΄00 9 30¨01-30¨50 4,69μ-4,55μ 9,99μ-9,60μ 39¨01-40¨00 8 30¨51-31¨00 4,54μ-4,40μ 9,59μ-9,20μ 40¨01-41¨00 7 31¨01-31¨50 4,39μ-4,25μ 9,19μ-8,80μ 41¨01-42¨00 6 31¨51-32¨00 4,24μ-4,10μ 8,79μ-8,40μ 42¨01-43¨00 5 32¨01-32¨50 4,09μ-3,95μ 8,39μ-8,00μ 43¨01-44¨00 4 32¨51-33¨00 3,94μ-3,80μ 7,99μ-7,60μ 44¨01-45¨00 3 33¨01-33¨50 3,79μ-3,65μ 7,59μ-7,20μ 45¨01-46¨00 2 33¨51-34¨00 3,64μ-3,50μ 7,19μ-6,80μ 46¨01-47¨00 1 34¨01-34¨50 3,49μ-3,35μ 6,79μ-6,40μ 47¨01-48¨00 0 >34¨50 <3,35μ <6,40μ >48¨00

Αθλήματα Θηλέων