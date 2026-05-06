Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ – Αναλυτικά οι πίνακες

Από Δευτέρα, 15 Ιουνίου μέχρι και Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η υγειονομική εξέταση και Αγωνίσματα των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Οι αθλητικές δοκιμασίες στις οποίες μπορεί να εξεταστεί ένας υποψήφιος είναι τέσσερις. Από τις τέσσερις επιλογές που προσφέρονται ο υποψήφιος διαλέγει τις τρεις.
Οι επιλογές είναι οι εξής:
Αθλήματα Αρρένων
- Tρέξιμο (200 μέτρα)
- Ρίψη σφαίρας (6 κιλά)
- Άλμα εις μήκος
- Ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα)
Αθλήματα Θηλέων
- Tρέξιμο (200 μέτρα)
- Ρίψη σφαίρας (4 κιλά)
- Άλμα εις μήκος
- Ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα)
Υπολογισμός μορίων
Αν ο υποψήφιος, για παράδειγμα, πραγματοποιήσει σκορ 34¨10 στα 200Μ τρέξιμο θα κερδίσει 11 βαθμούς. Αν στη σφαίρα ρίξει 8,30μ θα πάρει 13 βαθμούς και αν στα 50Μ ελεύθερο πετύχει μια επίδοση στα 43¨ θα κερδίσει 6 βαθμούς.
Έπειτα, θα χρειαστεί να προσθέσει μαζί τους βαθμούς του 9+13+8=30, και το άθροισμα που θα προκύψει να το διαιρέσει με τον αριθμό 3, δηλαδή 30/3=10. Τέλος πολλαπλασιάζει με το 200, 10×200=2000μ.
Άρα, ο υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά 2000 μόρια από τις αθλητικές δοκιμασίες του.
Αναλυτικά οι πίνακες
Αθλήματα Αρρένων
|ΒΑΘΜΟΣ/ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
|200 ΜΕΤΡΑ
|ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ
|ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4KG
|50 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
|20
|<=25¨00
|>=6,20μ
|>=14,00μ
|<=29¨00
|19
|25¨01-25¨50
|6,19μ-6,05μ
|13,99μ-13,60μ
|29¨01-30¨00
|18
|25¨51-26¨00
|6,04μ-5,90μ
|13,59μ-13,20μ
|30¨01-31¨00
|17
|26¨01-26¨50
|5,89μ-5,75μ
|13,19μ-12,80μ
|31¨01-32¨00
|16
|26¨51-27¨00
|5,74μ-5,60μ
|12,79μ-12,40μ
|32¨01-33¨00
|15
|27¨01-27¨50
|5,59μ-5,45μ
|12,39μ-12,00μ
|33¨01-34¨00
|14
|27¨51-28¨00
|5,44μ-5,30μ
|11,99μ-11,60μ
|34¨01-35΄00
|13
|28¨01-28¨50
|5,29μ-5,15μ
|11,59μ-11,20μ
|35¨01-36¨00
|12
|28¨51-29¨00
|5,14μ-5,00μ
|11,19μ-10,80μ
|36¨01-37¨00
|11
|29¨01-29¨50
|4,99μ-4,85μ
|10,79μ-10,40μ
|37¨01-38¨00
|10
|29¨51-30¨00
|4,84μ-4,70μ
|10,39μ-10,00μ
|38¨01-39΄00
|9
|30¨01-30¨50
|4,69μ-4,55μ
|9,99μ-9,60μ
|39¨01-40¨00
|8
|30¨51-31¨00
|4,54μ-4,40μ
|9,59μ-9,20μ
|40¨01-41¨00
|7
|31¨01-31¨50
|4,39μ-4,25μ
|9,19μ-8,80μ
|41¨01-42¨00
|6
|31¨51-32¨00
|4,24μ-4,10μ
|8,79μ-8,40μ
|42¨01-43¨00
|5
|32¨01-32¨50
|4,09μ-3,95μ
|8,39μ-8,00μ
|43¨01-44¨00
|4
|32¨51-33¨00
|3,94μ-3,80μ
|7,99μ-7,60μ
|44¨01-45¨00
|3
|33¨01-33¨50
|3,79μ-3,65μ
|7,59μ-7,20μ
|45¨01-46¨00
|2
|33¨51-34¨00
|3,64μ-3,50μ
|7,19μ-6,80μ
|46¨01-47¨00
|1
|34¨01-34¨50
|3,49μ-3,35μ
|6,79μ-6,40μ
|47¨01-48¨00
|0
|>34¨50
|<3,35μ
|<6,40μ
|>48¨00
Αθλήματα Θηλέων
|ΒΑΘΜΟΣ/ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
|200 ΜΕΤΡΑ
|ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ
|ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4KG
|50 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
|20
|<=29¨
|>=5,15μ
|>=11,00μ
|<=31¨00
|19
|29¨01-29¨50
|5,14μ-5,00μ
|10,99μ-10,60μ
|31¨01-32¨00
|18
|29¨51-30¨00
|4,99μ-4,85μ
|10,59μ-10,20μ
|32¨01-33¨00
|17
|30¨01-30¨50
|4,84μ-4,70μ
|10,19μ-9,80μ
|33¨01-34¨00
|16
|30¨51-31¨00
|4,69μ-4,55μ
|9,79μ-9,40μ
|34¨01-35¨00
|15
|31¨01-31¨50
|4,54μ-4,40μ
|9,39μ-9,00μ
|35¨01-36¨00
|14
|31¨51-32¨00
|4,39μ-4,25μ
|8,99μ-8,60μ
|36¨01-37¨00
|13
|32¨01-32¨50
|4,24μ-4,10μ
|8,59μ-8,20μ
|37¨01-38¨00
|12
|32¨51-33¨00
|4,09μ-3,95μ
|8,19μ-7,80μ
|38¨01-39¨00
|11
|33¨01-33¨50
|3,94μ-3,80μ
|7,79μ-7,40μ
|39¨01-40¨00
|10
|33¨51-34¨00
|3,79μ-3,65μ
|7,39μ-7,00μ
|40¨01-41¨00
|9
|34¨01-34¨50
|3,64μ-3,50μ
|6,99μ-6,60μ
|41¨01-42¨00
|8
|34¨51-35¨00
|3,49μ-3,35μ
|6,59μ-6,20μ
|42¨01-43¨00
|7
|35¨01-35¨50
|3,34μ-3,20μ
|6,19μ-5,80μ
|43¨01-44¨00
|6
|35¨51-36¨00
|3,19μ-3,05μ
|5,79μ-5,40μ
|44¨01-45¨00
|5
|36¨01-36¨50
|3,04μ-2,90μ
|5,39μ-5,00μ
|45¨01-46¨00
|4
|36¨51-37¨00
|2,89μ-2,75μ
|4,99μ-4,60μ
|46¨01-47¨00
|3
|37¨01-37¨50
|2,74μ-2,60μ
|4,59μ-4,20μ
|47¨01-48¨00
|2
|37¨51-38¨00
|2,59μ-2,45μ
|4,19μ-3,80μ
|48¨01-49¨00
|1
|38¨01-38¨50
|2,44μ-2,30μ
|3,79μ-3,40μ
|49¨01-50¨00
|0
|>38¨50
|<2,30μ
|<3,40μ
|>50¨00