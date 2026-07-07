Πανελλήνιες 2026: Ποια η προθεσμία για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού – Βήμα – βήμα η διαδικασία

Έως και την Πέμπτη 16/7 θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των Πανελλήνιων εξετάσεων 2026 .

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου (23:59), οι υποψήφιοι μπορούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους, να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) αλλά και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο (2) επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου.

Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο Λύκειο, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του Μ.Δ. με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Τι πρέπει να προσέξετε

Το μηχανογραφικό δελτίο είναι η ηλεκτρονική δήλωση σχολών και τμημάτων που θέλει να ακολουθήσει ένας υποψήφιος. Η σειρά προτίμησης παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού το σύστημα σε τοποθετεί στην πρώτη σχολή όπου συγκεντρώνεις τα απαιτούμενα μόρια.

Για αυτό, η επιλογή σχολών πρέπει να γίνεται με βάση:

τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου,

τις επαγγελματικές προοπτικές,

αλλά και τις πραγματικές πιθανότητες εισαγωγής.

Αναλυτικά τα βήματα υποβολής

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα: https://michanografiko.it.minedu.gov.gr.

2. Επεξεργασία, χωρίς οριστικοποίηση: Mόλις ανοίξει η πλατφόρμα, οι υποψήφιοι μπορούν να ξεκινήσουν τη προσωρινή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, χωρίς όμως να το οριστικοποιήσουν.

3. Προετοιμασία εναλλακτικών επιλογών: Είναι σημαντικό για τους υποψήφιους να δηλώσουν σχολές στις οποίες έχουν επιτύχει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), χωρίς όμως να εστιάζουν αποκλειστικά στα συνολικά μόριά τους ή στις περσινές βάσεις.

4. Σωστή ενημέρωση για τις μετεγγραφές: Οι υποψήφιοι που σκοπεύουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλη σχολή ή ίδρυμα, θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τόσο την εγκύκλιο μετεγγραφών όσο και αυτή με τις αντιστοιχίες των σχολών του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο και καθορίζει αναλυτικά τις προϋποθέσεις, τις κατηγορίες δικαιούχων, τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

5. Αποθήκευση και εκτύπωση μηχανογραφικού: Από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

6. Προσοχή στην προθεσμία: Η προθεσμία υποβολής του Μηχανογρφικού είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

Παράλληλο μηχανογραφικό: Μια επιπλέον ευκαιρία

Το παράλληλο μηχανογραφικό δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ), χωρίς να επηρεάζει τις επιλογές για ΑΕΙ.

Είναι μια καλή λύση για μαθητές που: