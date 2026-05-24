Πανελλήνιες 2026: Οι χρυσοί κανόνες και οι «παγίδες» που πρέπει να αποφύγουν οι υποψήφιοι

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων , οι μαθητές βρίσκονται στην πιο κρίσιμη φάση της προετοιμασίας τους, με το άγχος και την πίεση να κορυφώνονται.

Ποια είναι όμως τα σημεία στα οποία χρειάζεται να εστιάσουν αυτή την περίοδο και ποιες συνήθειες μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά;

Το CNN Greece μίλησε με τη Ζήνα Μπερίκου, Σύμβουλο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Συμβουλευτικής του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισά με στόχο να αναδειχθούν οι «χρυσοί κανόνες» της τελικής ευθείας και οι συχνές παγίδες που καλούνται να αποφύγουν οι υποψήφιοι.

«Ναι» στην σταθεροποίηση της γνώσης, «όχι» στην καινούρια ύλη

Σύμφωνα με τη Ζήνα Μπερίκου, αυτή την περίοδο οι μαθητές χρειάζεται να δώσουν έμφαση περισσότερο στην οργάνωση όσων ήδη γνωρίζουν και λιγότερο στην προσπάθεια κάλυψης νέας ύλης.

Όπως επισημαίνει:

«Την περίοδο αυτή είναι σημαντικό να εστιάσουν περισσότερο στη σταθεροποίηση και την οργάνωση των γνώσεών τους και λιγότερο στην προσπάθεια κάλυψης νέας ύλης. Ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται να δοθεί στη θεωρία και στην κατανόηση βασικών εννοιών και μεθοδολογιών».

Η ίδια εξηγεί ότι η ουσιαστική κατανόηση της θεωρίας και η επανάληψη βασικών μοτίβων ασκήσεων λειτουργούν πιο αποτελεσματικά από την αποσπασματική και αγχωτική μελέτη της τελευταίας στιγμής.

Η σωστή διαχείριση χρόνου μειώνει το άγχος

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην τελική ευθεία είναι η οργάνωση της καθημερινότητας. Η Ζήνα Μπερίκου τονίζει ότι ένα σταθερό πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές να αισθανθούν μεγαλύτερο έλεγχο.

«Η σωστή διαχείριση του χρόνου μπορεί να μειώσει σημαντικά το άγχος. Η χρήση ημερολογίου ή ενός οργανωμένου καθημερινού πλάνου βοηθά τους μαθητές να “σπάνε” την ύλη σε μικρότερους και πιο διαχειρίσιμους στόχους, ενισχύοντας παράλληλα την αίσθηση ελέγχου και αυτοπεποίθησης».

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η σταθερότητα στην καθημερινή ρουτίνα βοηθά και στη διατήρηση της ψυχραιμίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Η σημασία της καθοδήγησης από καθηγητές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει και στην επικοινωνία των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς τους. Όπως αναφέρει, οι διορθώσεις και οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει μέσα στη χρονιά αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων λαθών.

«Είναι σημαντικό οι μαθητές να αξιοποιούν την καθοδήγηση των καθηγητών τους, να ακολουθούν τις οδηγίες τους και να εκφράζουν έγκαιρα τις απορίες ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν».

Η ίδια προσθέτει ότι η προσοχή στις διορθώσεις των γραπτών μπορεί να κάνει τη διαφορά στην τελική βαθμολογία.

Η εξάντληση δεν φέρνει απαραίτητα καλύτερα αποτελέσματα

Η πίεση των εξετάσεων συχνά οδηγεί πολλούς μαθητές σε ατελείωτες ώρες διαβάσματος και ξενύχτια. Ωστόσο, η Ζήνα Μπερίκου προειδοποιεί ότι η υπερκόπωση μπορεί να έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.

«Η εξάντληση δεν οδηγεί απαραίτητα σε καλύτερη απόδοση. Αντίθετα μπορεί να προκαλέσει το λεγόμενο blackout. Στην τελική ευθεία μεγαλύτερη σημασία έχει η ποιότητα και η συγκέντρωση στη μελέτη και όχι αποκλειστικά οι πολλές ώρες διαβάσματος».

Για τον λόγο αυτό, συστήνει επαρκή ξεκούραση, ύπνο και μικρά διαλείμματα μέσα στην ημέρα.

Οι «παγίδες» μετά από κάθε εξέταση

Μετά το τέλος κάθε μαθήματος, πολλοί υποψήφιοι μπαίνουν στη διαδικασία σύγκρισης απαντήσεων ή συνεχούς αναζήτησης πιθανών λαθών. Σύμφωνα με τη Ζήνα Μπερίκου, αυτή η πρακτική μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την ψυχολογία τους.

«Μετά το τέλος κάθε εξέτασης, είναι σημαντικό οι μαθητές να αποφεύγουν τη συνεχή αναζήτηση και ανάλυση των απαντήσεων ή τις συζητήσεις γύρω από το τι “έγραψαν”».

Την ίδια στιγμή, προειδοποιεί και για την υπερβολική προσήλωση σε φήμες και «SOS» θέματα.

«Η υπερβολική εστίαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες συχνά δημιουργεί ψευδή αίσθηση ασφάλειας ή επιπλέον πανικό. Οι μαθητές χρειάζεται να έχουν προετοιμαστεί συνολικά και όχι επιλεκτικά».

Οι συγκρίσεις και η απογοήτευση που πρέπει να μείνουν εκτός

Η Ζήνα Μπερίκου επισημαίνει ακόμη ότι οι συνεχείς συγκρίσεις με άλλους μαθητές λειτουργούν αρνητικά τόσο για τα παιδιά όσο και για τις οικογένειές τους.

«Κάθε παιδί έχει διαφορετικό ρυθμό, ψυχολογία και τρόπο διαχείρισης της πίεσης και της ύλης».

Όπως τονίζει, ακόμη και ένα μάθημα που δεν πήγε καλά δεν καθορίζει συνολικά την πορεία ενός υποψηφίου.

«Μία δύσκολη στιγμή δεν καθορίζει συνολικά την πορεία τους και πολλές φορές μπορεί να υπάρξει σημαντική αναπλήρωση στα επόμενα μαθήματα».

Η σημασία του Μηχανογραφικού και των εναλλακτικών επιλογών

Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στη διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, η οποία – όπως λέει – συχνά υποτιμάται.

«Συναντώ συχνά μαθητές που δεν γνωρίζουν εναλλακτικές διαδρομές ή όλες τις σχολές που μπορούν να διεκδικήσουν. Μπορεί να έρχονται με μια αίσθηση αποτυχίας και τελικά να ανακαλύπτουν ότι στην πραγματικότητα έχουν πολλές επιλογές μπροστά τους».

Η ίδια εξηγεί ότι η σωστή ενημέρωση και η καθοδήγηση από σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά έναν μαθητή να οργανώσει ψύχραιμα και ουσιαστικά τις επιλογές του.

«Η προσωπική αξία δεν καθορίζεται από έναν βαθμό»

Κλείνοντας, η Ζήνα Μπερίκου στέλνει ένα μήνυμα προς όλους τους υποψηφίους: