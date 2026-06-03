Πανελλήνιες 2026: Με ποια μαθήματα συνεχίζουν αύριο τα ΕΠΑΛ

Στα μαθήματα της Ανατομίας-Φυσιολογίας II, στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), στα Δίκτυα Υπολογιστών και στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας συνεχίζουν αύριο, Πέμπτη 4 Ιουνίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Επαγγελματικών Λυκείων, στο πλαίσιο των φετινών Πανελληνίων Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες αυστηρά μέχρι τις 08:00 π.μ., με την ώρα έναρξης εξέτασης να ορίζεται η 08:30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας.

Το πρόγραμμα της εξεταστικής στα ΕΠΑΛ συνεχίζεται την Τρίτη 6 Ιουνίου με τα εξής μαθήματα:

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αναλυτικά το πρόγραμμα πανελλαδικών των ΕΠΑΛ 2026

