Πανελλήνιες 2026: Με ποια μαθήματα συνεχίζουν αύριο τα ΕΠΑΛ

Στα μαθήματα της Ανατομίας-Φυσιολογίας II, στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), στα Δίκτυα Υπολογιστών και στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας συνεχίζουν αύριο, Πέμπτη 4 Ιουνίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Επαγγελματικών Λυκείων, στο πλαίσιο των φετινών Πανελληνίων Εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες αυστηρά μέχρι τις 08:00 π.μ., με την ώρα έναρξης εξέτασης να ορίζεται η 08:30 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας.
Το πρόγραμμα της εξεταστικής στα ΕΠΑΛ συνεχίζεται την Τρίτη 6 Ιουνίου με τα εξής μαθήματα:
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
- ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Αναλυτικά το πρόγραμμα πανελλαδικών των ΕΠΑΛ 2026