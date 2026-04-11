Πανελλήνιες 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξετάσεις – Πότε ξεκινούν

Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να κάνουν φέτος «πρεμιέρα» οι Πανελλήνιες εξετάσεις με πρώτο εξεταζόμενο το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι μαθητές θα συνεχίσουν την εξέτασή τους με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομικά.

Πότε ξεκινούν τα ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ κάνουν «πρεμιέρα» το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Ώρα προσέλευσης και διάρκεια εξέτασης

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο.

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: