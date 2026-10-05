Πανελλήνια συνάντηση μονοπατιών στο Πολύκαστρο Κιλκίς

Πανελλήνια συνάντηση για τον πεζοπορικό τουρισμό θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Οκτωβρίου στο Πολύκαστρο Κιλκίς θέτοντας στο επίκεντρο τον βιώσιμο τουρισμό.

Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που η πανελλήνια συνάντηση πραγματοποιείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετατρέποντας την ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Κιλκίς σε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της φύσης, τους επαγγελματίες του κλάδου και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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«Το μέλλον της περιοχής είναι ο βιώσιμος τουρισμός, πιστεύουμε και εργαζόμαστε σ’ αυτή την κατεύθυνση, με σεβασμό στη βιοποικιλότητα» τονίζεται στο μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη, το οποίο μετέφερε η υπεύθυνη του γραφείου τουρισμού της ΠΕ Κιλκίς Μαριάννα Σκουλαρικά σε συνέντευξη τύπου. Από την πλευρά της, αναφέρθηκε στην ανάδειξη του ιστορικού μονοπατιού Decauville που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε6 , διατρέχοντας την περιοχή Πηγή – Λίμνη Μεταλλείου στην ‘’καρδιά” της Κεντρικής Μακεδονίας. Το μονοπάτι «κουβαλά» άγνωστες και μη πτυχές της ιστορίας, ιδίως της περιόδου του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τρεις, αλληλένδετοι, όπως είπε η κα. Σκουλαρικά, είναι οι βασικοί άξονες στο πεδίο του τουρισμού, τους οποίους αξιοποιεί και με συνέργειες η ΠΕ Κιλκίς, η γαστρονομία, ο πεζοπορικός τουρισμός και το αποτύπωμα του Α’ ΠΠ στην περιοχή.

Ο πεζοπορικός τουρισμός, σύμφωνα με τους διοργανωτές, προσφέρει σημαντικές προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας το μοναδικό φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Υπό αυτό το πρίσμα, το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πεζοπορικές εξορμήσεις και συναντήσεις φορέων, συλλόγων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον και τον τουρισμό.

Την 9η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών διοργανώνουν το Φυσιολατρικό Σωματείο Trace Your Eco, η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, ο Δήμος Παιονίας και η Ελληνική Ομοσπονδία Πεζοπορίας, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).