Πανελλαδική στάση εργασίας αύριο Πέμπτη από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία με στήριξη της ΑΔΕΔΥ για τον θάνατο εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη

η στήριξη της πανελλαδικής κινητοποίησης – ημέρα δράσης της Δ.Ο.Ε., αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ. Σε σχετική ανακοίνωση τονίζει πως «εκφράζει την πλήρη στήριξή της στην πανελλαδική κινητοποίηση – ημέρα δράσης της Δ.Ο.Ε. στις 26 Μαρτίου με αφορμή τον τραγικό θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χριστίδου από τη Θεσσαλονίκη και τη στάση εργασίας (8:00 – 10:00) που έχει κηρυχθεί».

Ακολούθως αναφέρει ότι: «Οι δύσκολες και επιβαρυντικές συνθήκες που βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο την ένταση της εργασιακής πίεσης, της υποστελέχωσης και της διαρκούς απαξίωσης του δημόσιου σχολείου. Την πλήρη εργασιακή και παιδαγωγική απαξίωση του κλάδου από την πλευρά της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘΑ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών και διεκδικεί:

Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Θωράκιση των εκπαιδευτικών κατά της άσκηση του παιδαγωγικού τους έργου.

Ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου σχολείου με προσωπικό και χρηματοδότηση.

Μόνιμη στήριξη με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Τερματισμό της πολιτικής που οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση. Όχι στις άδικες διώξεις και τα πειθαρχικά.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Το δημόσιο σχολείο και οι εργαζόμενοι σε αυτό δεν είναι αναλώσιμοι».

Η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν θα επιτρέψουμε το δημόσιο σχολείο να λειτουργεί πάνω στην ανθρώπινη εξάντληση. Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε αναλώσιμοι!

Επιβάλλεται άμεσα:

● Κυβέρνηση και Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να προχωρήσουν σε αποτελεσματικά μέτρα που θα προστατεύουν-κατοχυρώνουν νομικά τον εκπαιδευτικό κατά την άσκηση του έργου του και θα αμβλύνουν την εργασιακή εξουθένωση (σύμφωνα με τις προτάσεις νόμου και το σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έχουν κατατεθεί επανειλημμένα από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.).

● Να θεσμοθετηθεί και να υλοποιηθεί η σταθερή παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε κάθε σχολική μονάδα, από την αρχή της χρονιάς, για την ουσιαστική παρέμβαση προς όφελος των μαθητών και των εκπαιδευτικών

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ως πρώτη άμεση απάντηση προχωρά σε κήρυξη πανελλαδικής 2ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 26/3 τις ώρες 08:00 – 10:00π.μ. και καλεί τους συλλόγους εκπαιδευτικών να προχωρήσουν σε πολύμορφες πρωτοβουλίες ανάδειξης του ζητήματος της εργασιακής εξουθένωσης και απαξίωσης του εκπαιδευτικού έργου καθώς και να διανείμουν την ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε. στους γονείς».