Πανελλαδική διάκριση για το VION SKILLS – Η Μεταλλεία Θράκης συνεχίζει και διευρύνει τη στήριξη του βραβευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος της Eduact

Με την υποστήριξη της Μεταλλεία Θράκης, 840 παιδιά της Θράκης γνώρισαν τον κόσμο του STEAM και της εκπαιδευτικής ρομποτικής

Μερικές φορές, η επιτυχία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά και στο ενδιαφέρον που δημιουργεί. Οι γεμάτες αίθουσες, η μεγάλη συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των παιδιών και των οικογενειών τους ήταν η καλύτερη απόδειξη ότι το VION SKILLS ανταποκρίθηκε σε μια πραγματική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας.

Η εταιρεία Μεταλλεία Θράκης, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζει την υλοποίηση του VION SKILLS, μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας του οργανισμού Eduact, ενός από τους πλέον καταξιωμένους οργανισμούς μη τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση STEM/STEAM, την εκπαιδευτική ρομποτική και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και νέους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο νέους χώρους, στην Αλεξανδρούπολη (Πλατεία Ελευθερίας 12) και στην Κομοτηνή (Ν. Πλαστήρα 2). Κατά τη θερινή περίοδο του 2025 πραγματοποιήθηκαν 14 εργαστήρια με συνολικά 840 συμμετοχές, ενώ στον πρώτο επίσημο κύκλο, τον Οκτώβριο του 2025, συμμετείχαν 280 παιδιά – 140 στην Κομοτηνή και 140 στην Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, 40 φοιτητές της περιοχής παρακολούθησαν επιμορφωτικά προγράμματα με πιστοποίηση LEGO® Education. Στον δεύτερο κύκλο, στις αρχές του 2026, το πρόγραμμα αγκαλιάστηκε θερμά από την τοπική κοινωνία, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον παιδιών, νέων και οικογενειών για σύγχρονες εκπαιδευτικές δράσεις.

Η επιτυχία του προγράμματος αναγνωρίστηκε πρόσφατα και σε πανελλαδικό επίπεδο. Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, το VION SKILLS απέσπασε το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση STEM/STEAM» στα Education Leaders Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της ποιότητας και της εκπαιδευτικής αξίας του προγράμματος και επιβεβαιώνει ότι πρωτοβουλίες που ξεκινούν από την περιφέρεια μπορούν να ξεχωρίσουν σε εθνικό επίπεδο.

Για τη Μεταλλεία Θράκης, η στήριξη του VION SKILLS αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης δράσεων που δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους της περιοχής. Η μεγάλη ανταπόκριση των οικογενειών, αλλά και η πρόσφατη βράβευση του προγράμματος, επιβεβαίωσαν ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ουσιαστική αξία για την τοπική κοινωνία και αξίζει να συνεχιστεί.

Η Eduact υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και συνεργάζεται διαχρονικά με πανεπιστήμια, σχολεία, δημόσιους φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, σχεδιάζοντας δράσεις που ενισχύουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και τη βιωματική μάθηση. Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους πλέον έμπειρους φορείς στον χώρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, με ενεργό παρουσία σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, όπως η FIRST LEGO League.

Η εκπαιδευτική της ομάδα αποτελείται από εξειδικευμένους παιδαγωγούς, καθηγητές πληροφορικής και μηχανικούς, οι οποίοι μεταφέρουν στα παιδιά και στους νέους της Θράκης σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές και εμπειρίες που μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιμες κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, η Μεταλλεία Θράκης συνεχίζει να στηρίζει το VION SKILLS, το οποίο την επόμενη περίοδο θα διευρυνθεί με νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής. Στόχος είναι ακόμη περισσότερα παιδιά, έφηβοι και φοιτητές της Θράκης να έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία, τη δημιουργική μάθηση και την εκπαιδευτική καινοτομία.

Η υποστήριξη του VION SKILLS εντάσσεται στη συνολική στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Μεταλλεία Θράκης, η οποία περιλαμβάνει δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των υποδομών, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας.