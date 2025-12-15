Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ (16/12): Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων είναι η Τρίτη 16 Δεκεμβρίου για πολλούς κλάδους, λόγω της ψήφισης του προϋπολογισμού στη Βουλή. Παράλληλα, η εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων ώθησε αρκετές συνδικαλιστικές οργανώσεις να εντάξουν στις διεκδικήσεις τους την υποστήριξη των αγροτών, τόσο σε επίπεδο δηλώσεων όσο και με πρακτική συμμετοχή, κυρίως στην επαρχία και στα μπλόκα.

Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε κατά το πρόσφατο συνέδριό της πανελλαδική 24ωρη απεργία. Ως συνομοσπονδία των δημοσίων υπαλλήλων, η απόφαση αυτή καλύπτει και τις ομοσπονδίες που είναι μέλη της.

Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη ανακοινώσει αντίστοιχες κινητοποιήσεις, συνδυάζοντάς τες με αιτήματα του κάθε κλάδου. Μεταξύ αυτών:

ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Β’ βάθμιας εκπαίδευσης)ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, συμμετέχουν βάσει της απόφασης της ΑΔΕΔΥ)ΠΟΕ ΟΤΑ (Τοπική Αυτοδιοίκηση, παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω ΚΕΔΕ)ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ (δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ)Τι ισχύει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, που δεν υπάγονται στην ΑΔΕΔΥ αλλά σε πρωτοβάθμια σωματεία, τοπικά εργατικά κέντρα ή στη ΓΣΕΕ, αντιμετωπίζουν διαφορετικά το ζήτημα:

Η ΓΣΕΕ δεν έχει κηρύξει απεργία για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, αλλά έχει προγραμματίσει Ολομέλεια για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ., για συζήτηση σχετικά με τη συμφωνία των Συλλογικών Συμβάσεων. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο.

Το ΠΑΜΕ καλεί επίσης σε διαδικτυακή παρακολούθηση για ενημέρωση σχετικά με τη συμφωνία που χαρακτηρίζει «καταστροφική».

Τοπικά εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες της ΓΣΕΕ έχουν αποφασίσει απεργίες ή στάσεις εργασίας σε ορισμένες περιοχές, ενώ σε άλλες όχι. Θα πραγματοποιηθούν απογευματινά συλλαλητήρια σε διάφορες πόλεις.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Από τα σωματεία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το αν και με ποιον τρόπο θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην αυριανή απεργία.

Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν και να ανακοινωθούν σήμερα, με το ενδεχόμενο απεργιακών παρεμβάσεων να παραμένει ανοιχτό.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν προκηρύξει στάση εργασίας για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν πριν τις 10:00 το πρωί, ενώ η κυκλοφορία εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί μετά τις 18:00.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Η στάση εργασίας προκηρύχθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση.