Πανελλαδική απεργία 1ης Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Πανελλαδική πανεργατική 24ωρη απεργία έχουν εξαγγείλει για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, τα σωματεία εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με κύρια αιτήματα την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη 13η εργασία και τις συλλογικές συμβάσεις.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν αρκετοί κλάδοι, οι οποίοι είτε έχουν απευθύνει σχετικά καλέσματα είτε αναμένεται να το κάνουν εντός των επόμενων ωρών.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στη σχετική της ανακοίνωση η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), κύρια αιτήματα της απεργίας είναι:

«Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ώρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν από την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.»

Στην αντίστοιχη ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, σημείωσε τις βασικές της διεκδικήσεις:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

Οι κλάδοι που ανακοίνωσαν συμμετοχή στην απεργία

Τα ταξί θα τραβήξουν χειρόφρενο την 1η Οκτωβρίου ενώ άγνωστο παραμένει το πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ καθώς αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

Κανένα δρομολόγιο πλοίου δεν θα εκτελεστεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ). Η απεργία θα αρχίσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως ανακοίνωσε η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Η ΠΟΕΔΗΝ θα συμμετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση και καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, καταγγέλλοντας «δραματική υποστελέχωση του ΕΣΥ» και διεκδικώντας μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και αυξήσεις μισθών.

Δάσκαλοι και καθηγητές αναμένεται να συμμετάσχουν στην απεργία, στην οποία καλεί και η ΟΙΕΛΕ, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.