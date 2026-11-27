Άνοιξε η αυλαία της προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027, καθώς με το υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για τους υποψηφίους των Γενικών (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Η προθεσμία υποβολής ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, και λήγει την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η συγκεκριμένη προθεσμία είναι αποκλειστική και αφορά τόσο τους μαθητές όσο και τους αποφοίτους που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης είτε από το Λύκειό τους είτε από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr, στην ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ»), όπου έχουν ήδη αναρτηθεί τα υποδείγματα και οι σχετικές εγκύκλιοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αφού συμπληρώσουν το έντυπο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να πραγματοποιηθεί η οριστική ηλεκτρονική υποβολή του.

Ειδικές κατηγορίες: Μουσικά Τμήματα και υποψήφιοι με αναπηρία

Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα (27 Νοεμβρίου – 22 Δεκεμβρίου 2026) θα πρέπει να κινηθούν και δύο ακόμη κατηγορίες υποψηφίων:

Μουσικά Τμήματα: Όσοι στοχεύουν στα 5 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) οφείλουν, πέρα από την κλασική Αίτηση-Δήλωση, να υποβάλουν και ξεχωριστή Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.

Υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Όσοι εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, καλούνται να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους εντός της ίδιας προθεσμίας, βάσει της εγκυκλίου που έχει εκδοθεί.

Τι ισχύει για Στρατιωτικές Σχολές, ΤΕΦΑΑ, 10% και 5%

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει τέσσερα κρίσιμα σημεία που αφορούν ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων:

Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και Σώματα Ασφαλείας: Όσοι ενδιαφέρονται για Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό ή Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) θα πρέπει να υποβάλουν επιπλέον αίτηση απευθείας στα αρμόδια υπουργεία (σύμφωνα με τις προκηρύξεις που θα εκδοθούν) και να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2027.

ΤΕΦΑΑ: Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στα ΤΕΦΑΑ πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή στην Αίτηση-Δήλωση, προκειμένου να λάβουν μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

Υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέες εξετάσεις):Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2025 ή το 2026 (με ημερήσια ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ). Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δεν υποβάλλουν τώρα Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν απευθείας μηχανογραφικό δελτίο το καλοκαίρι, διεκδικώντας θέσεις με βάση την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) της χρονιάς που εξετάστηκαν. Εξαίρεση αποτελούν όσοι εξ αυτών στοχεύουν σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό ή ΑΕΝ, οι οποίοι πρέπει να κάνουν αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και να περάσουν από προκαταρκτικές εξετάσεις την άνοιξη.

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις (5%): Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (με πιστοποίηση από τις επταμελείς επιτροπές νοσοκομείων) και δεν θέλουν να δώσουν εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα αίτηση, καθώς θα καταθέσουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο αργότερα. Ωστόσο, αν κάποιος επιθυμεί να συμμετάσχει κανονικά και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οφείλει να υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση έως τις 22 Δεκεμβρίου.