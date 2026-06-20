Πανελλαδικές 2026: Στις 25 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στις τελευταίες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με στόχο την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Υπουργείου, έχει ήδη αποσταλεί οδηγία προς όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες βαθμολόγησης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας.

Στόχος είναι η έκδοση και ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη της επόμενης φάσης της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς οι υποψήφιοι θα κληθούν στη συνέχεια να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία για την επιλογή σχολών και τμημάτων.