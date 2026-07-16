Πανελλαδικές 2026: Ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικών

Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε (Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, 23:59) θα υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Υπενθυμίζεται, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr , χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password), και να υποβάλουν/οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο είτε για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είτε για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Πότε αναμένεται η ανακοίνωση των βάσεων

Με το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων, θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων για την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Μάλιστα, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινωθούν από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου 2026.