Πανελλαδικές 2026: ΕΔΕ για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε ΕΠΑΛ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το Υπουργείο Παιδείας, Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) αναφορικά με περιστατικό που αφορά στην εξέταση δύο υποψηφίων ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των Νέων Ελληνικών, μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Σε άτυπη σχετική ενημέρωση το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμούανέφερε ότι «σεβόμενο την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων (συμπλήρωση μηχανογραφικού), αναφορικά με το περιστατικό που αφορά, αποκλειστικά και μόνο, δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, ενημερώνει ότι έχει ήδη διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ). Με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία».

Καταλήγοντας το Υπουργείο, τόνισε ότι «αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων».