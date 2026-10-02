Πανελλαδικές 2026: 12 περιοχές εντάσσονται στην εισαγωγή στα ΑΕΙ καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων λόγω φυσικών καταστροφών

Στη συμπλήρωση των περιοχών που αφορούν στο δικαίωμα εισαγωγής στα ΑΕΙ καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικότερα, ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων:

-του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

-του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

-του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

-της Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου

-του Δήμου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

-του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

-του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

-του Δήμου Πρέβεζας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

-του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

-της Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

-της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

-των Δημοτικών Ενοτήτων Απολλωνίων, Ελλομένου και Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας,

που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2026, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ).

Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2025-2026, καθώς και για τους αποφοίτους, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2026.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στο ειδικό ποσοστό της εν λόγω κατηγορίας θα κατατεθούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές.

Τέλος, όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, το ειδικό ποσοστό που αποδίδεται στους υποψηφίους βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 ανά κατηγορία Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά κατηγορία το 2%, καθώς και η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών θα οριστούν με νεότερη υπουργική απόφαση.