Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα (5/11) στις 11:00 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί έχουν δώσει ραντεβού για συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.

Η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σχολεία και πανεπιστήμια καθώς και η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία, αποτελούν τα κύρια αιτήματά του ενώ παράλληλα, ζητούν άμεση κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού στα σχολεία και ασφαλή σχολικά κτήρια.