Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στη Θεσσαλονίκη – Κλειστοί πέντε σταθμοί του μετρό

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων για τα προβλήματα, που απασχολούν τη δημόσια εκπαίδευση.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου, και σε αυτή θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και φοιτητές.

Κεντρικό ζήτημα για τους φοιτητές αποτελεί η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόσο στην καθημερινή διαβίωση όσο και στις σπουδές τους. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, αλλά και ενίσχυση των φοιτητικών εστιών με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Παράλληλα, θέτουν ως προτεραιότητα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, δίνουν έμφαση στην εξασφάλιση περισσότερων δωρεάν θέσεων σε φοιτητικές εστίες, καθώς και στη δωρεάν σίτιση και μετακίνηση για το σύνολο των φοιτητών.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει ανακοινώσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας παράλληλα τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματική στάση από τις 08:00 έως τις 11:00.

Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης απευθύνουν και τοπικές ΕΛΜΕ, ενώ στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις καλεί και το ΠΑΜΕ.

Ανάμεσα στα αιτήματα των εκπαιδευτικών είναι η άμεση κάλυψη των κενών στα σχολεία, οι αυξήσεις στους μισθούς, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη και η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Κλειστοί πέντε σταθμοί του μετρό

Με εντολή των αστυνομικών αρχών, από τις 09:00 σήμερα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι και Πανεπιστήμιο.

Αυξημένη θα είναι η αστυνομική παρουσία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.