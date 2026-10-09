Παναμάς: Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι σε εννέα χώρες

Ισχυρότατη σεισμική δόνηση 7,6 Ρίχτερ καταγράφηκε στα ανοιχτά της νότιας ακτής του Παναμά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για ενδεχόμενο τσουνάμι σε περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης παλιρροϊκών κυμάτων μέσα στις επόμενες τρεις ώρες κατά μήκος των ακτών εννέα χωρών.

Συγκεκριμένα, η προειδοποίηση αφορά τον Παναμά, την Κόστα Ρίκα, το Εκουαδόρ, το Περού, τη Νικαράγουα, τη Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό και την Κολομβία.

Όσον αφορά το μέγεθος της σεισμικής δόνησης, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) το είχε αρχικά υπολογίσει στα 8 Ρίχτερ. Ωστόσο, στη συνέχεια αναθεώρησε την εκτίμησή του, προσδιορίζοντας το μέγεθος στα 7,6 Ρίχτερ.

Από την πλευρά του, το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 8 Ρίχτερ.