Παναγία Σουμελά: Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στο Βέρμιο παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Με λαμπρότητα, αλλά και την αναβίωση ιδιαίτερων εθίμων γιορτάζεται στη Δυτική Μακεδονία, η γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου. Εκκλησίες, αφιερωμένες στη μνήμη της Παναγίας, βρίσκονται σε όλες τις πόλεις και σε πάρα πολλά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στην Καστοριά, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Από τη Σιάτιστα και τη Βλάστη μέχρι τη Σαμαρίνα και τα χωριά της Κοζάνης, οι εκδηλώσεις συνδυάζουν τη θρησκευτική παράδοση με τη μουσική, τον χορό και τα πανηγύρια.

Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά

Επίκεντρο του εορτασμού για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα είναι η Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο, όπου χιλιάδες πιστοί προσέρχονται για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Στις εκδηλώσεις θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, της αυτοδιοίκησης και των Ενόπλων Δυνάμεων. Ξεχωριστό μέρος των εκδηλώσεων αποτελούν και οι ποντιακοί χοροί από νέους και νέες.

Οι καβαλάρηδες στη Σιάτιστα

Στη Σιάτιστα αναβιώνει και φέτος το ιστορικό έθιμο των Καβαλάρηδων. Από σήμερα, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, οι παρέες των καβαλάρηδων συγκεντρώνονται στις πλατείες της Χώρας, της Γεράνειας και στη γειτονιά του Μπούνου, υπό τους ήχους των χάλκινων. Ανήμερα, με τα στολισμένα άλογά τους, θα κατευθυνθούν στο Μικρόκαστρο για το προσκύνημα στην Παναγία, ακολουθώντας το παραδοσιακό μονοπάτι «Χαΐρ». Στις 13:30 θα ξεκινήσει η επιστροφή και η υποδοχή των καβαλάρηδων στη Σιάτιστα, με το γλέντι να συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ.

«Τρανός Χορός» στη Βλάστη

Στη Βλάστη Εορδαίας, ανήμερα της Παναγίας, αναβιώνει στις 19:00 στα Λιβάδια ο «Τρανός Χορός», ένα από τα χαρακτηριστικότερα έθιμα της περιοχής, ενταγμένο στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν μεγάλο κύκλο και τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων, μεταφέροντας από γενιά σε γενιά την τοπική παράδοση.

Στη Σαμαρίνα Γρεβενών, οι εκδηλώσεις για τη Μεγάλη Παναγιά κορυφώνονται την Κυριακή 16 Αυγούστου, με την Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στις 7:30 και στις 11:00 την αναβίωση του παραδοσιακού χορού «Τσιάτσιος».

Στην Αιανή Κοζάνης, ο εορτασμός περιλαμβάνει σήμερα παρουσίαση τοπικών προϊόντων, Πανηγυρικό Εσπερινό, λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τη συνοδεία του Ιππικού Συλλόγου Δέρδας και παρουσίαση βυζαντινών ύμνων. Ανήμερα, μετά τη Θεία Λειτουργία, θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική πλατεία.

«Τα Ζουπάνια 2026» στον Πεντάλοφο Βοΐου

Παράλληλα, διαφορετική διάσταση στον εορτασμό δίνει η διοργάνωση «Τα Ζουπάνια 2026» στον Πεντάλοφο Βοΐου, από τις 13 έως τις 16 Αυγούστου. Μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, campers και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα διασχίζουν τα βουνά της Πίνδου, συνδυάζοντας τη φύση και την περιήγηση με τα παραδοσιακά χωριά και τα πανηγύρια. Οι συμμετέχοντες επισκέπτονται μεταξύ άλλων τη Σιάτιστα, το Μικρόκαστρο, τα Μαστοροχώρια και την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Βυθού, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδρομές σε Πραμορίτσα, Αλιάκμονα και Βοϊδομάτη.

Σε πάρα πολλά χωριά πραγματοποιούνται την παραμονή και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου παραδοσιακά πανηγύρια και εκδηλώσεις.

Στην Αιανή Κοζάνης, οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν: Σήμερα Παρασκευή στις 19:00 παρουσίαση τοπικών προϊόντων παραγωγών και μεταποιητών. Στις 19:30, Πανηγυρικό Εσπερινό και αμέσως μετά πάνδημη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγιάς, συνοδεία του Ιππικού Συλλόγου Δέρδας. Και στις 20:30, παρουσίαση Βυζαντινών ύμνων από τη χορωδία του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αιανής.

Το Σάββατο στις 7:30 θα τελεστή ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική Πλατεία.

Ο Δεκαπενταύγουστος στη Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο αντάμωμα ανθρώπων και παραδόσεων, με τις εκκλησίες, τα πανηγύρια, τα άλογα, τους χορούς και τη μουσική να κρατούν ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.