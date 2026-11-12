ΠΑΜΑΚ: Ημέρα ενημέρωσης με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Γραφείο Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΓΥΕΙΦΚΔ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 μια ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από την έμφυλη βία, με την υποστήριξη του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Οι δράσεις περιλαμβάνουν ενημερωτική εκδήλωση με ανοιχτή συζήτηση, προβολή βραβευμένου ντοκιμαντέρ και ενημερωτικό σημείο για το κοινό.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της αναγνώρισης των διαφορετικών μορφών έμφυλης βίας, της πρόσβασης σε υποστηρικτικούς μηχανισμούς και της ενεργού συμμετοχής της πανεπιστημιακής κοινότητας στην πρόληψη και αντιμετώπισή της. Μέσα από τις δράσεις αυτές επιδιώκεται η ενίσχυση του διαλόγου και η ανάδειξη της σημασίας του σεβασμού, της συναίνεσης και της ισότητας, σε έναν χώρο που αφορά όλες και όλους: φοιτήτριες και φοιτητές, διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό και κάθε άτομο που ενδιαφέρεται για το θέμα. Στο πλαίσιο της ημέρας είναι προγραμματισμένες οι ακόλουθες δράσεις:

Το πρωί από τις 11:00-13:00, στην Αίθουσα Συνεδρίων «Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εισήγηση με τίτλο «Έμφυλη Βία: Από την Αναγνώριση στην Υποστήριξη», από τη Γεωργία Τερζόγλου, Ψυχολόγο και τη Σοφία Ελευθεριάδου, Σύμβουλο Υποδοχής, στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Η εισήγηση θα εστιάσει στην αναγνώριση των διαφορετικών μορφών έμφυλης βίας, στην πρόληψη και την αντιμετώπισή της, καθώς και στις διαθέσιμες υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και ανταλλαγής απόψεων.

Το απόγευμα στις 18:00, στην Αίθουσα 16 (Ημιώροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Δεν κοστίζει τίποτα» της σκηνοθέτιδας Μαίρης Μπουλή, το οποίο βραβεύτηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (διαγωνιστικό τμήμα Newcomers).

Το ντοκιμαντέρ, μέσα από την εμπειρία μιας νέας γυναίκας δότριας ωαρίων, αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τη συναίνεση, την ευαλωτότητα και τις διαφορετικές μορφές έμφυλης βίας, προσφέροντας αφορμή για προβληματισμό και συζήτηση.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τον προβληματισμό γύρω από τα ζητήματα που αναδεικνύει το ντοκιμαντέρ. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Καθηγήτρια Αικατερίνη Σαρρή, επιστημονικά υπεύθυνη του Υποέργου. Προσκεκλημένος είναι επίσης ο Δρ. Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, MRCOG, CCT (Ηνωμένου Βασιλείου), Μαιευτήρας–Γυναικολόγος, ειδικός γονιμότητας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (TBC).

Επιπλέον, στο φουαγιέ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα λειτουργεί ενημερωτικό σημείο (stand), όπου οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το έργο και τις δράσεις του ΓΥΕΙΦΚΔ και να λάβουν ενημερωτικό υλικό του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, καθώς και τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης.