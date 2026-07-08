Παλιός γνώριμος της Ελλάδας αναλαμβάνει τα ηνία του Ταμείου Ανάκαμψης στις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον διορισμό του Ντέκλαν Κοστέλο ως νέου Γενικού Διευθυντή της Ειδικής Ομάδας για τη Μεταρρύθμιση και τις Επενδύσεις (SG REFORM), με ισχύ από τις 16 Ιουλίου. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει την ευθύνη διαχείρισης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), του βασικού εργαλείου του NextGenerationEU που στηρίζει την ανάκαμψη των οικονομιών των κρατών-μελών από την πανδημία.

Το όνομα του Κοστέλο δεν είναι άγνωστο στην Αθήνα. Ο έμπειρος Ιρλανδός αξιωματούχος διετέλεσε επικεφαλής αποστολής (Mission Chief) της Κομισιόν για την Ελλάδα από τον Μάιο του 2014 έως τον Ιούλιο του 2019, περίοδος που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Στον ρόλο αυτό, ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με τις ελληνικές αρχές για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της αιρεσιμότητας πολιτικής που συνόδευε τα προγράμματα στήριξης μέσω του EFSF και στη συνέχεια μέσω του ESM. Συμμετείχε επίσης ενεργά στις συζητήσεις που οδήγησαν στα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους τα οποία συμφώνησε το Eurogroup το 2016 και το 2018.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, ο Κοστέλο διαθέτει τριακονταετή εμπειρία σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής, διεθνών διαπραγματεύσεων και δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, με αποδεδειγμένο ιστορικό στον σχεδιασμό πλαισίων ανάκαμψης και στην ευθυγράμμιση εθνικών προϋπολογισμών με τις προτεραιότητες της Ένωσης.

Ο Ντέκλαν Κοστέλο θα εποπτεύει στο εξής την υλοποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε όλη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του ελληνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0».