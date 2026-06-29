Πακιστάν: Δεκάδες νεκροί από αεροπορικά πλήγματα και χερσαίες επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν

Το Πακιστάν εξαπέλυσε την Κυριακή αεροπορικές επιδρομές και ανέπτυξε χερσαίες δυνάμεις σε επαρχίες του Αφγανιστάν κατά μήκος των κοινών συνόρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με αξιωματούχους των δύο πλευρών.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν καταδίκασε τη στρατιωτική επιχείρηση, χαρακτηρίζοντάς την «δειλή πράξη», «έγκλημα» και «θηριωδία». Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δήλωσαν στο BBC Pashto ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων και άμαχοι.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, υποστήριξε ότι οι επιδρομές είχαν στόχο κρησφύγετα ενόπλων και ότι σκοτώθηκαν 29 μαχητές. Όπως ανέφερε, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις «πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αθώων πολιτών».

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί εδώ και χρόνια το Αφγανιστάν ότι παρέχει καταφύγιο σε ένοπλες οργανώσεις που πραγματοποιούν επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος, κατηγορία που η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απορρίπτει. Αντίστοιχα, η Καμπούλ κατηγορεί το Πακιστάν για επιθέσεις που προκαλούν θύματα μεταξύ αμάχων.

Σύμφωνα με τους Ταλιμπάν, τα πλήγματα έπληξαν κατοικίες αμάχων, ενώ το Πακιστάν υποστηρίζει ότι στόχευσε θέσεις μαχητών στις επαρχίες Πακτία, Πακτίκα και Κουνάρ. Οι περισσότερες απώλειες καταγράφηκαν στο χωριό Μαντικέλ της επαρχίας Πακτίκα.

Η νέα κλιμάκωση ακολούθησε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Καράτσι το Σάββατο, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρία μέλη των Sindh Rangers. Την ευθύνη ανέλαβε η Jamaat-ul-Ahrar, παρακλάδι της οργάνωσης TTP (Πακιστανοί Ταλιμπάν).

Οι συγκρούσεις στα σύνορα συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Οκτώβριο. Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί επανειλημμένες συγκρούσεις και αεροπορικά πλήγματα, με δεκάδες θύματα και από τις δύο πλευρές, ενώ οι αναφορές για τον ακριβή αριθμό των νεκρών δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.