Πακιστάν: Άρχισαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου των έξι εβδομάδων στη Μέση Ανατολή έχουν αρχίσει στο Ισλαμαμπάντ, ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο X, η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Γιάκομπς, επικαλούμενη πηγές.

Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκεται το Πακιστάν, με το Ισλαμαμπάντ, καθώς αναμένονται κρίσιμες επαφές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τη συμμετοχή και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Ωστόσο, οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο, 11 Απριλίου, το απόγευμα αναβλήθηκαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τελικά σε τρεις φάσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία αλλά και την πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ