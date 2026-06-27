Πακέτο ενός δισ. ευρώ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ – Πυρά της αντιπολίτευσης για αδιαφάνεια και ακρίβεια

Νέο πακέτο μέτρων ύψους ενός δισ. που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, ενώ τους τόνους κατά της κυβέρνησης ανεβάζουν και τα άλλα κόμματα.

Με οδηγό τον αυξημένο δημοσιονομικό χώρο του ενός δις ευρώ, το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείοπροετοιμάζουν το έδαφος για το νέο πακέτο θετικών μέτρων με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

«Πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις γιατί έτσι έχουνε μεγαλύτερο εισόδημα με σταθερούς όρους οι πολίτες. Είναι η σειρά των επιχειρήσεων, και ειδικά των μικρομεσαίων, να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. (Πηγή: Mega)

Από την Ρόδο, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ενώ εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση σε κυβέρνηση και Αλέξη Τσίπρα δηλώνοντας ότι συμφωνούν στην υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία όπως επισήμανε δεν στηρίζεται στην υγιή ανάπτυξη, αλλά στην ακρίβεια και στους έμμεσους φόρους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό, γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων και επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη του ελληνικού λαού.

Με αιχμή την ακρίβεια η κριτική των άλλων κομμάτων της Αντιπολίτευσης

«Στον δρόμο της ριζικής ανατροπής, καμία αστική κυβέρνηση δεν πρέπει να νιώθει ακλόνητη να υλοποιεί την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά να νιώθει την καυτή “ανάσα” του λαού, του κινήματος, την “ανάσα” του ΚΚΕ», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Ακρίβεια με συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς και το λέμε και θα το κάνουμε, γιατί υπηρετούμε τον πολίτη ενώ όλοι οι άλλοι την ολιγαρχία», δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Το πρώτο της Φεστιβάλ Ελευθερίας ετοιμάζει για τα 10α γενέθλιά της η «Πλεύση Ελευθερίας». Θα πραγματοποιηθεί στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας, στις 5 Ιουλίου.