«Πακέτο» ΔΕΘ: Ευρύτατο «ναι» από τη Βουλή – Πώς ψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πλειονότητα των μέτρων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συγκεντρώνοντας έως και 244 θετικές ψήφους.

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, την οποία προκάλεσε χθες ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναδείχθηκαν οι επιμέρους συγκλίσεις και διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ να επιλέγουν να στηρίξουν αρκετές από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Αμφότεροι διαφώνησαν με την δημιουργία του επενδυτικού «κουμπαρά» για τα παιδιά, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» σε τρεις διατάξεις, μεταξύ των οποίων εκείνη για τη μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Ειδικότερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερψήφισε 11 άρθρα, ενώ δήλωσε «παρών» επί της αρχής του νομοσχεδίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, υπερψήφισε 10 άρθρα, καταψήφισε επίσης τις ρυθμίσεις για τον επενδυτικό «κουμπαρά», ενώ επέλεξε το «παρών» σε τέσσερις διατάξεις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας:

Άρθρο 4: Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες – 244 ΝΑΙ, 5 ΟΧΙ, 35 «παρών».

Άρθρο 7: Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού – 186 ΝΑΙ, 38 ΟΧΙ, 60 «παρών».

Άρθρο 8: Μη εφαρμογή προσαυξήσεων σε φορολογικά συνεπείς – 222 ΝΑΙ, 15 ΟΧΙ, 47 «παρών».

Άρθρο 9: Περιορισμός του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος για εκμεταλλευτές ταξί και επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς – 223 ΝΑΙ, 15 ΟΧΙ, 46 «παρών».

Άρθρο 14: Μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος έως το 2028 – 198 ΝΑΙ, 30 ΟΧΙ, 56 «παρών».

Άρθρο 15: Επέκταση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς – 239 ΝΑΙ, 8 ΟΧΙ, 36 «παρών».

Άρθρο 16: Καθιέρωση συντελεστή φόρου μεταβίβασης 15% για αγορές κατοικίας από κατοίκους εκτός ΕΕ – 197 ΝΑΙ, 12 ΟΧΙ, 75 «παρών».

Άρθρο 20: Αύξηση στα 400 ευρώ της ενίσχυσης για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες – 215 ΝΑΙ, 10 ΟΧΙ, 59 «παρών».

Άρθρο 21: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών – 239 ΝΑΙ, 38 ΟΧΙ, 7 «παρών».

Άρθρο 22: Ετήσια αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων – 239 ΝΑΙ, 31 ΟΧΙ, 14 «παρών».

Άρθρο 23: Αύξηση επιδόματος γέννησης – 239 ΝΑΙ, 15 ΟΧΙ, 30 «παρών».

Άρθρο 25: Κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στον Δήμο Μεγίστης – 239 ΝΑΙ, 10 ΟΧΙ, 35 «παρών».

Άρθρο 28: Χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ στον δημόσιο τομέα – 240 ΝΑΙ, 8 ΟΧΙ, 36 «παρών».

Άρθρο 35: Θέσπιση παιδικού επενδυτικού «κουμπαρά» – 171 ΝΑΙ, 102 ΟΧΙ, 11 «παρών».

Άρθρο 37: Εισφορές στον επενδυτικό «κουμπαρά» – 160 ΝΑΙ, 103 ΟΧΙ, 21 «παρών».

Άρθρο 38: Συνεισφορά του Δημοσίου στον επενδυτικό «κουμπαρά» – 159 ΝΑΙ, 103 ΟΧΙ, 22 «παρών».

Άρθρο 51: Απαλλαγή από αναδρομικό ΕΝΦΙΑ, τόκους και πρόστιμα για τη διόρθωση λαθών και παραλείψεων στο Ε9 της περιόδου 2014-2026 – 215 ΝΑΙ, 20 ΟΧΙ, 49 «παρών».