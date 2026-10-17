Παίρνει εξιτήριο ο Πάπας Λέοντας ΙΔ’ – Ποια η κατάσταση της υγείας του

Εξιτήριο από την Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι παίρνει το Σάββατο (17/10) ο Πάπας Λέοντας ΙΔ’ ο οποίος υπεβλήθη σε επέμβαση για αφαίρεση καρκίνου του πνεύμονα καθώς οι γιατροί έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας του το επιτρέπει.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας, ο Δρ. Λουίτζι Καρμπόνε και ο Καθηγητής Στέφανο Μαργκαριτόρα ανέφεραν ότι ο Πάπας υποβλήθηκε το πρωί σε αιματολογικές εξετάσεις και ακτινογραφία θώρακος, τα αποτελέσματα των οποίων επιβεβαιώνουν ότι η κλινική του κατάσταση επιτρέπει την αποχώρησή του από το νοσοκομείο.

Το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας γνωστοποίησε ότι ο Πάπας θα επιστρέψει στο Βατικανό το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ την Κυριακή θα πει την προσευχή «Άγγελος Κυρίου» (Angelus) από το παράθυρο του παπικού διαμερίσματος.

O Ποντίφικας υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση την Τρίτη (13/10) στην Πολυκλινική Αγκόστο Τζεμέλι της Ρώμης για αφαίρεση οζιδίου από τον πνεύμονα το οποίο τελικά αποδείχθηκε μετά από σχετικό έλεγχο ότι ήταν αδενοκαρκίνωμα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Βατικανού, ο όζος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ιατρικού ελέγχου και όχι έπειτα από την εμφάνιση συμπτωμάτων που θα απαιτούσαν περαιτέρω διερεύνηση.

Ο Ποντίφικας μετέβη το μεσημέρι της Τρίτης (13/10) με αυτοκίνητο στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, το νοσοκομείο που προσφέρει, κατά παράδοση, την όποια αναγκαία ιατρική φροντίδα σε κάθε Πάπα.