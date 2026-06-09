Παιδικά χωριά SOS: Στο πλευρό των παιδιών της 39χρονης που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα

Οικονομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα παιδιά της 39χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον συζυγό της στην Καλαμάτα ανέλαβαν τα Παιδικά Χωριά SOS.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, άμεση ήταν η κινητοποίηση των Παιδικών Χωριών SOS για την προστασία των παιδιών που έχασαν τη μητέρα τους.

Στα παιδιά και την αδερφή της 39χρονης που ανέλαβε την προσωρινή επιμέλεια βάσει εισαγγελικής απόφασης, προσφέρθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες προστασίας, φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα για να εξασφαλιστεί άμεσα ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για τα παιδιά, τα Παιδικά Χωριά SOS αποφάσισαν την κάλυψη της μίσθωσης κατοικίας στην Καλαμάτα, όπου θα διαμείνουν προσωρινά μαζί με τη θεία τους μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβασή τους στον τόπο μόνιμης κατοικίας της νέας οικογένειας φροντίδας τους.

Παράλληλα, έπειτα από επικοινωνία με το Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας, εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα των Παιδικών Χωριών SOS προχωρά και στην άμεση παροχή ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης προς τα παιδιά και τη θεία τους, μέσα από εξατομικευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες που δημιουργεί ένα τόσο σοβαρό τραυματικό γεγονός. Η υποστήριξη περιλαμβάνει ψυχολογική φροντίδα, κοινωνική εργασία, συμβουλευτική και συνεχή παρακολούθηση της οικογένειας, με στόχο την ενδυνάμωση, την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και τη σταδιακή προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Τέλος τα Παιδικά Χωριά SOS αναφέρουν πως «θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα παιδιά και τη θεία τους και μετά την εγκατάστασή τους στο μόνιμο τόπο διαμονής, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της ψυχοκοινωνικής φροντίδας και τη σύνδεσή τους με τις απαραίτητες υπηρεσίες και υποστηρικτικά δίκτυα της τοπικής κοινότητας».

«Όταν ένα παιδί έρχεται αντιμέτωπο με μια τόσο βίαιη και τραυματική απώλεια, η κοινωνία οφείλει να κινητοποιείται άμεσα και συντονισμένα. Η ευθύνη μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα έχουν δίπλα τους τους ανθρώπους, τις υπηρεσίες και τις συνθήκες που χρειάζονται για να αισθανθούν ξανά ασφάλεια και σταθερότητα και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και προοπτική», αναφέρει ο κύριος Βαγγέλης Τσίλης, Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS.