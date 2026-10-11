Παιχνίδι με τη γατούλα μας: 7 λάθη που καταστρέφουν τη χαρά της χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Η γατούλα μας είναι ένα από τα πολυτιμότερα πλάσματα στη ζωή μας. Ένα γουργουρητό της αρκεί για να ξεχάσουμε τις δυσκολίες της ημέρας και να ζεστάνει την καρδιά μας, ενώ η παρουσία της από μόνη της είναι η χαρά της ζωής.

Γι’ αυτό, ως υπεύθυνοι και στοργικοί κηδεμόνες, επιθυμούμε να της προσφέρουμε ασφάλεια, φροντίδα και αγάπη. Ανάμεσα στις καθημερινές της ανάγκες βρίσκεται και το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κινηθεί, να χρησιμοποιήσει το μυαλό της και να εκτονώσει την ενέργειά της.

Ακόμη και η πιο χορτάτη γατούλα μπορεί να ενδιαφερθεί για «κυνήγι». Η διάθεση αυτή δεν συνδέεται αποκλειστικά με την πείνα. Στο σπίτι, ένα κατάλληλο παιχνίδι μπορεί να της προσφέρει μια ασφαλή διέξοδο, χωρίς πραγματικά θηράματα. Αν όμως δεν ανταποκρίνεται, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αδιάφορη. Ίσως χρειάζεται διαφορετικό παιχνίδι, περισσότερο χρόνο ή μια πρόσκληση που ταιριάζει καλύτερα στον χαρακτήρα της και στα «θέλω της». Μην ξεχνάμε πως οι γατούλες μας έχουν ισχυρή προσωπικότητα, είναι δυναμικές και χαδιάρες και το μόνο που χρειάζεται είναι εμείς να αφουγκραστούμε τις ανάγκες τους.

7 λάθη που της καταστρέφουν τη χαρά χωρίς να το καταλαβαίνουμε

1. Επιλέγουμε το παιχνίδι που μας έκανε «κλικ» χωρίς να λάβουμε υπόψη τις προτιμήσεις της

Το πολύχρωμο παιχνίδι που μας ενθουσίασε μπορεί να αφήνει τη γατούλα μας ασυγκίνητη. Άλλες γάτες προτιμούν μαλακά ποντικάκια, άλλες φτερά, άλλες αντικείμενα που κυλούν. Κάποιες ανταποκρίνονται περισσότερο σε ένα διακριτικό θρόισμα και άλλες στην κίνηση. Οι προτιμήσεις τους διαφέρουν, όπως και η διάθεσή τους από ημέρα σε ημέρα.

Παρατηρούμε τι της κεντρίζει το ενδιαφέρον, τι αγγίζει και τι κουβαλά με το στόμα της ενώ δοκιμάζουμε ασφαλείς επιλογές χωρίς να επιμένουμε σε κάτι που την τρομάζει ή είναι αμφιβόλου ποιότητας.

Η Δρ. Mikel Maria Delgado, πιστοποιημένη ειδικός εφαρμοσμένης συμπεριφοράς ζώων και σύμβουλος συμπεριφοράς γάτας στη Feline Minds, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, επισημαίνει ότι χρειάζεται και η δική μας συμμετοχή ενώ τα στατικά παιχνίδια δεν αρκούν από μόνα τους για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον της γατούλας μας.

2. Κουνάμε το παιχνίδι μηχανικά

Το ίδιο επαναλαμβανόμενο πέρασμα μπροστά από τη μουσούδα της μπορεί σύντομα να γίνει προβλέψιμο άρα αδιάφορο. Πολλά αυτοκινούμενα παιχνίδια ακολουθούν επίσης σταθερά μοτίβα. Μπορούν να «ξυπνήσουν» για λίγο το ενδιαφέρον της γούνινης φίλης μας αλλά χρειάζεται και διαδραστικό παιχνίδι με τον κηδεμόνα.

Σκεφτόμαστε πώς κινείται κάθε πιθανό «θήραμα». Το ποντίκι περπατά, τρέχει και κρύβεται. Το έντομο κάνει ακανόνιστες διαδρομές χαμηλά. Το φίδι κινείται αργά, με παύσεις. Το πουλί πετά και προσγειώνεται πριν ξανακινηθεί.

Ο Jackson Galaxy, γνωστός σύμβουλος συμπεριφοράς γάτας στις ΗΠΑ και παρουσιαστής της εκπομπής «My Cat from Hell», προτείνει να αναλαμβάνουμε τον ρόλο του θηράματος. Έτσι συνιστά σύντομες περιόδους δράσης με διαλείμματα, ώστε να ακολουθούμε τον φυσικό ρυθμό της γάτας μας.

3. Δεν κάνουμε δωράκια – έκπληξη στη γάτα μας

Το αγαπημένο ποντικάκι της γάτας μας μπορεί κάποια στιγμή να χάσει τη γοητεία του, όπως συμβαίνει και με τα παιδιά. Δεν χρειάζεται, όμως, να αγοράζουμε διαρκώς καινούργια παιχνίδια. Φυλάσσουμε μερικά και τα επαναφέρουμε αργότερα, εναλλάσσοντάς τα με άλλα.

Μερικές γάτες απολαμβάνουν ακόμη και μια αλλαγή στο πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλησης. Αν το ενδιαφέρον της γάτας μας μειωθεί, δοκιμάζουμε μια διαφορετική επιλογή πριν αποφασίσουμε ότι «η παιδική χαρά» έκλεισε για σήμερα.

Η Delgado εξηγεί ότι μια γάτα μπορεί να βαρεθεί το συγκεκριμένο αντικείμενο προτού βαρεθεί το ίδιο το παιχνίδι. Κρατάμε, λοιπόν, τις αγαπημένες της υφές και δοκιμάζουμε μικρές παραλλαγές. Αν αγαπά τα μαλακά παιχνίδια που κρέμονται από καλάμι, μπορούμε να τα εναλλάσσουμε χωρίς να αλλάζουμε εντελώς τον τρόπο που προτιμά να παίζει.

4. Μαζεύουμε το παιχνίδι επειδή δεν ορμά αμέσως

Η γατούλα μας χαμηλώνει το σώμα, παρακολουθεί προσεκτικά και περιμένει. Εμείς θεωρούμε ότι αδιαφορεί και σταματάμε. Κι όμως, μπορεί να βρίσκεται στη φάση της παρατήρησης, προετοιμάζοντας την επόμενη κίνησή της.

Το παιχνίδι που θυμίζει κυνήγι περιλαμβάνει αναμονή, προσέγγιση και στρατηγικές κινήσεις. Ακόμη και αν αποσυρθεί ή κρυφτεί πίσω από τον καναπέ, μπορεί να αναζητά καλύτερη θέση παρατήρησης.

Της δίνουμε χρόνο. Αφήνουμε το παιχνίδι να σταθεί για λίγο πριν κινηθεί ξανά. Δεν χρειάζεται η γάτα να τρέχει ασταμάτητα για να συμμετέχει. Άλλωστε δεν είναι σκύλος. Ως κηδεμόνες, μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε και αυτές τις ήσυχες στιγμές ενδιαφέροντος, χωρίς να έχουμε υπερφίαλες προσδοκίες.

5. Σπρώχνουμε το παιχνίδι πάνω στη γάτα

Ένα πραγματικό θήραμα συνήθως προσπαθεί να απομακρυνθεί. Αντί να ακουμπάμε το παιχνίδι στη μουσούδα της, το μετακινούμε απαλά μακριά, το κρύβουμε μερικώς πίσω από ένα κουτί και το εμφανίζουμε ξανά. Η περιέργειά της θα ξυπνήσει τα αρχέγονα ένστικτά της.

Αν δείχνει ενόχληση, χαμηλώνουμε τον ρυθμό. Αυτιά τραβηγμένα πίσω, έντονο χτύπημα της ουράς και σφιγμένο σώμα χρειάζονται προσοχή, πάντα σε συνδυασμό με τη συνολική συμπεριφορά της. Αν αποχωρεί, τη σεβόμαστε.

Επίσης μια γατούλα που μόλις ήρθε στο σπίτι χρειάζεται πρώτα να νιώσει ασφαλής και να καταλάβει πως είναι ευπρόσδεκτη. Δεν τη βγάζουμε βίαια από την κρυψώνα της για παιχνίδι και σεβόμαστε πλήρως τους ρυθμούς της.

6. Δεν της επιτρέπουμε να πιάσει το «θήραμα»

Η συνεχής καταδίωξη χωρίς επιτυχία μπορεί να γίνει απογοητευτική. Στον αντίποδα της δίνουμε συχνές ευκαιρίες να πιάσει το παιχνίδι. Αφού το αρπάξει, μπορούμε να το κινήσουμε ελάχιστα, χωρίς να το τραβάμε απότομα, και έπειτα να το αφήσουμε ακίνητο.

Προσαρμόζουμε ταχύτητα και ύψος στις δυνατότητές της. Για πολλές γάτες, ιδιαίτερα μεγαλύτερες, οι κινήσεις στο πάτωμα είναι πιο κατάλληλες από τα άλματα. Προτιμάμε χειροπιαστά παιχνίδια αντί για λέιζερ, που δεν είναι καλό παιχνίδι για κανένα ζώο.

Ελέγχουμε φθορές και χαλαρά εξαρτήματα. Κορδόνια και καλάμια χρησιμοποιούνται με επίβλεψη και φυλάσσονται μετά. Επίσης για να αποφύγουμε το δάγκωμα δεν χρησιμοποιούμε τα χέρια ή τα πόδια μας ως «θήραμα», θέτοντας τα όριά μας.

7. Σταματάμε απότομα το «πάρτι»

Μη δίνετε αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια στη γάτα σας- Μπορούν να επιφέρουν ακόμα και θάνατο

Υπάρχουν πολλά παιχνίδια για γάτες στην αγορά, όλα σχεδιασμένα για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους.

Όταν θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος μειώνουμε σταδιακά την ταχύτητα. Το παιχνίδι κινείται λιγότερο, σταματά περισσότερο και γίνεται ευκολότερο να πιαστεί. Συνεπώς το αφήνουμε ακίνητο, επιτρέποντάς στο μικρό μας αιλουροειδές να το εξερευνήσει λίγο ακόμη.

Περιμένουμε η γάτα μας να παίξει όσο θέλει χωρίς να διακόπτουμε την απόλαυσή της. Μια μικρή λιχουδιά ή μέρος του προγραμματισμένου γεύματος μπορεί να ολοκληρώσει ευχάριστα τη διαδικασία, υπολογίζοντας την ποσότητα των θερμίδων που πρέπει να καταναλώσει.

Ο Galaxy συνιστά καθημερινή συνέπεια και ανταμοιβή με μια λιχουδίτσα στο τέλος. Μερικές σύντομες συναντήσεις, σε ήσυχο χώρο και με την προσοχή μας στραμμένη επάνω της, μπορούν να γίνουν μια αγαπημένη συνήθεια.

Αν σταματήσει ξαφνικά να παίζει ή δυσκολεύεται να κινηθεί, επικοινωνούμε με τον κτηνίατρο καθώς οι όποιες αλλαγές συμπεριφοράς μπορεί να συνδέονται με πόνο ή άλλα προβλήματα υγείας.

Δεν χρειάζεται το ακριβότερο παιχνίδι για να χαρίσουμε στη γατούλα μας μια όμορφη στιγμή. Χρειάζεται την παρουσία μας, λίγη φαντασία και υπομονή. Όταν ακολουθούμε τον ρυθμό της, της δείχνουμε έμπρακτα ότι την ξέρουμε από την «καλή και την ανάποδη». Και εκείνο το πατουσάκι που απλώνεται για να πιάσει το παιχνίδι γίνεται μια μικρή, πολύτιμη στιγμή και για τους δυο μας.