Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100μ. Τ11 και στο Νέο Δελχί ο Νάσος Γκαβέλας

Την κυριαρχία του σε παγκόσμιο επίπεδο επιβεβαίωσε ο Νάσος Γκαβέλας, ο οποίος με οδηγό (guide) τον Δημήτρη Χρυσάφη, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 10.96 στα 100μ. Τ11 στο Παγκόσμιο ΠρωτάθλημαΠαραστίβου στο Νέο Δελχί.

Ο 25χρονος παραολυμπιονίκης διατήρησε έτσι τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι.

Παράλληλα, εμπλούτισε την αξιοθαύμαστη συλλογή χρυσών μεταλλίων στα μεγάλα διεθνή ραντεβού, καθώς έχει αναδειχθεί δύο φορές νικητής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021 και στο Παρίσι το 2024, ενώ έχει και χρυσά μετάλλια στα 100μ. Τ12 από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2018 στο Βερολίνο και του 2019 στο Μπίντγκοτζ.

Από εκεί και πέρα, στις άλλες ελληνικές συμμετοχές της ημέρας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ο Κωνσταντίνος Καμάρας κατέλαβε την 9η θέση στον τελικό του μήκους ανδρών Τ37 με 5,85μ και ο Γαβριήλ Αραμπατζής με την 8η καλύτερη επίδοση 4:11.75, προκρίθηκε στον τελικό στα 1.500μ. Τ20.