Παγκόσμιο μπλακ άουτ στη Microsoft: Παράλυση σε 74 χώρες

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών της Microsoft καταγράφονται σε ολόκληρο τον κόσμο, με την πολύωρη διακοπή να επηρεάζει επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες και εκατομμύρια χρήστες. Η εταιρεία παραδέχεται ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα, ενώ ειδικοί προειδοποιούν για σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και κινδύνους διαδικτυακής απάτης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια της Microsoft να αποκαταστήσει μια εκτεταμένη παγκόσμια βλάβη, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook, στην πλατφόρμα επικοινωνίας Teams και στον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

Η διακοπή, που ξεκίνησε την Πέμπτη (12 Νοεμβρίου), επεκτάθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα σε 74 χώρες, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης διαδικτυακών προβλημάτων Downdetector. Οι αναφορές προέρχονται από την αμερικανική ήπειρο, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, αποτυπώνοντας την παγκόσμια διάσταση του προβλήματος.

Η Microsoft απέδωσε αρχικά τη δυσλειτουργία σε υπερβολική επιβάρυνση τμήματος των υποδομών της, η οποία προκάλεσε προβλήματα συνδεσιμότητας σε πολλές γεωγραφικές περιοχές.

Η Microsoft αναζητά εναλλακτικές λύσεις – Περιορισμένη αποκατάσταση

Η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των υπηρεσιών δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

«Παρακολουθήσαμε την κατάσταση των αλλαγών που εφαρμόστηκαν για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και επιβεβαιώσαμε ότι δεν αποδίδουν όπως αναμενόταν», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Εντοπίζουμε εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για την αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας», πρόσθεσε, χωρίς να προσδιορίσει πότε αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, η Microsoft έκανε λόγο για περιορισμένα σημάδια αποκατάστασης, καθώς οι τεχνικοί της επιχειρούσαν να ανακατευθύνουν την κίνηση των χρηστών μακριά από τους επηρεαζόμενους διακομιστές.

Η εταιρεία προειδοποίησε ότι η επαναφορά θα μπορούσε να γίνει σταδιακά, καθώς θα αποκαθίσταται η χωρητικότητα των συστημάτων και οι εφαρμογές των χρηστών θα επανασυνδέονται.

Εκατομμύρια χρήστες και χιλιάδες επιχειρήσεις επηρεάζονται

Η έκταση της διακοπής αναδεικνύει τον βαθμό εξάρτησης της παγκόσμιας οικονομίας από τις ψηφιακές υποδομές της Microsoft.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας που επικαλείται το BBC, περισσότεροι από 430 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν εφαρμογές του Microsoft 365, της συνδρομητικής σουίτας που περιλαμβάνει το Outlook και το Teams.

Παράλληλα, η Microsoft αναφέρει ότι πάνω από το 90% των επιχειρήσεων της λίστας Fortune 500 χρησιμοποιούν το Copilot, ενώ ανεξάρτητες πλατφόρμες υπολογίζουν ότι μεταξύ τριών και τεσσάρων εκατομμυρίων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το Microsoft 365.

Η διακοπή επηρέασε όχι μόνο ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και κρατικές υπηρεσίες.

Στη Νέα Ζηλανδία, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, διευκρινίζοντας ότι οι δυσλειτουργίες επηρεάζουν επίσης όλες τις πρεσβείες, τα προξενεία και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της χώρας στο εξωτερικό.

Προβλήματα και στις υπηρεσίες OpenAI και Anthropic

Οι επιπτώσεις του μπλακ άουτ δεν περιορίζονται στις εφαρμογές της Microsoft, καθώς οι υπηρεσίες της είναι διασυνδεδεμένες με συστήματα άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι διερευνά πρόβλημα που επηρεάζει τις συνδέσεις της με τις υπηρεσίες της Microsoft, με αποτέλεσμα ορισμένα εργαλεία της να μη λειτουργούν όπως αναμένεται.

Αντίστοιχα, η Anthropic, εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ότι εντόπισε δυσλειτουργία στις διασυνδέσεις της με τις υπηρεσίες Microsoft 365.

Οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι ένα τεχνικό πρόβλημα σε έναν μεγάλο πάροχο υποδομών μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε διαφορετικές ψηφιακές πλατφόρμες.