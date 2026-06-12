Παγκόσμιο μπλακ άουτ σε Facebook, Instagram και Messenger – Προβλήματα πρόσβασης για εκατομμύρια χρήστες

Προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζουν από το απόγευμα εκατομμύρια χρήστες των κοινωνικών δικτύων της Meta, καθώς παρουσιάστηκε εκτεταμένη δυσλειτουργία στις πλατφόρμες Facebook, Instagram και Messenger.

To πρόβλημα έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 17:00 και στην Ελλάδα, με πολλούς χρήστες να αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης στους λογαριασμούς τους, προβλήματα ανανέωσης των σελιδών ή ακόμα και αυτόματες αποσυνδέσεις από τις εφαρμογές.

Αναφορές για αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν σε πολλές χώρες παγκοσμίως, από τη Νότια Ασία έως τη Βόρεια Αμερική, μεταξύ των οποίων η Σρι Λάνκα, το Πακιστάν, το Νεπάλ, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται για παγκόσμιας κλίμακας δυσλειτουργία.

Εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε το πρόβλημα, αναφέροντας ότι η εταιρεία έχει λάβει χιλιάδες αναφορές από χρήστες και εργάζεται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της δυσλειτουργίας ούτε έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών.