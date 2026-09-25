«Παγίδα του Θουκυδίδη»: Ο Σι έθεσε στον Τραμπ τρεις όρους για την αποφυγή σύγκρουσης

ΟΣι Τζινπίνγκ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύσουν ουσιαστικά τη συνεργασία και τον μεταξύ τους διάλογο, προκειμένου να αποφύγουν την αποκαλούμενη «παγίδα του Θουκυδίδη», δηλαδή μια δυναμική ανταγωνισμού που θα μπορούσε να οδηγήσει τις δύο υπερδυνάμεις ακόμη και σε στρατιωτική σύγκρουση, σύμφωνα με τον Guardian.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για «αμοιβαία κατανόηση», επισημαίνοντας ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν περισσότερα να κερδίσουν από τη συνεργασία παρά από την αντιπαράθεση.

Αντί για την αντιπαράθεση, οι προϋποθέσεις για την «επίτευξη της μεγάλης αναγέννησης του κινεζικού έθνους και για να ξαναγίνει η Αμερική μεγάλη συμβαδίζουν» και θα πρέπει να αποτελούν τον στόχο, τόνισε ο Σι, παραθέτοντας το πολιτικό σλόγκαν του Τραμπ (Κάντε την Αμερική ξανά Μεγάλη – MAGA).

«Πρέπει να ενισχύσουμε την επικοινωνία», συνέχισε ο Σι, σημειώνοντας ότι, παρά τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες, ένας ειλικρινής και διαρκής διάλογος μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών πρέπει να διατηρούν τακτικές επαφές και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε εκτενή συνεργασία με την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας εκ νέου για την «παγίδα του Θουκυδίδη», αλυσίδα πολιτικών γεγονότων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις ΗΠΑ και την Κίνα σε πορεία στρατιωτικής σύγκρουσης, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων.

Ο όρος «παγίδα του Θουκυδίδη» καθιερώθηκε το 2015 από τον καθηγητή του Χάρβαρντ Γκράχαμ Άλισον, για να περιγράψει τις εντάσεις που δημιουργούνται όταν μια ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί την κυριαρχία μιας ήδη εδραιωμένης.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ και εξοπλισμού προς την Κίνα, ενώ οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με εμπορικούς δασμούς.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έκανε λόγο για «τεράστια πρόοδο» στις διμερείς σχέσεις και αναφέρθηκε στη στενή προσωπική του σχέση με τον Σι.

Κατά το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, στο οποίο συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων οι Τζένσεν Χουάνγκ, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Τιμ Κουκ, Ίλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν, Τραμπ και Σι επανέλαβαν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Παρά το θετικό κλίμα, αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το κατά πόσο μπορούν να επιτευχθούν μακροχρόνιες συμφωνίες, καθώς οι στρατηγικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν βαθιές.