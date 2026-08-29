Π. Πολάκης: Με ενδιαφέρει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Ανοιχτή η υποψηφιότητα για δήμαρχος Χανίων

Την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε σε συνέντευξή του στα «Χανιώτικα νέα» ο Παύλος Πολάκης, συνδέοντας ωστόσο τις οριστικές αποφάσεις με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον Δήμο Χανίων.

Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και σφοδρή επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη, καταθέτοντας τη δική του ανάγνωση για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και τα αίτια της εκλογικής του υποχώρησης.

«Δεν άλλαξα εγώ, ο Τσίπρας έφυγε. Εγώ από το ’15-’16, όταν κατάλαβα και από κυβερνητική θέση τι ακριβώς παίζεται σε αυτή τη χώρα, τα ίδια λέω. Τα ίδια πολεμώ, τα ίδια προσπαθώ. Και «όσο είχα μία επίδραση στην κεντρική πολιτική σκηνή και στον Τσίπρα, 32% πήραμε. Όταν άρχισαν να μη με ακούνε, όχι μόνο ο Τσίπρας αλλά και κάποιοι άλλοι, φτάσαμε στο 17,8%».

Ακόμη πιο ευθεία είναι η κριτική του για την περίοδο 2019-2023: «Το θέμα είναι ότι το ’19 με ’23 ο Τσίπρας δεν έκανε αντιπολίτευση. Έκανα εγώ και μερικοί άλλοι. Ο Τσίπρας δεν έκανε».

«Απατεώνας ο Κασσελάκης»

Αναφερόμενος στη δική του στήριξη προς τον Στέφανο Κασσελάκη, ο Παύλος Πολάκης δηλώνει: «Τον Κασσελάκη τον στήριξα και εγώ, πιστεύοντας ότι ένας νέος άνθρωπος που είχε μια επιρροή στη νεολαία […] Αλλά ο άνθρωπος τελικά ήταν απατεώνας». Παράλληλα, αναγνωρίζει τη δική του ευθύνη για την επιλογή αυτή: «Εγώ το μερίδιο της ευθύνης μου το ανέλαβα, και γι’ αυτό και στήριξα την απομάκρυνσή του».

Παράλληλα, απορρίπτει την άποψη ότι ο Κασσελάκης ήταν αποκλειστικά δική του επιλογή: «Μη λένε τώρα ότι τον έφερε ο Πολάκης. Τον στήριξε και ο Τσίπρας μια χαρά».

Ακόμα άφησε σαφή αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα για όσα αναφέρει στο βιβλίο του: «Εγώ δεν έχω απαντήσει στο βιβλίο του Τσίπρα συνειδητά. Ίσως να έρθει η στιγμή που θα το κάνω. Όταν το κάνω, κάποιοι θα βάλουν τα κλάματα».

«Θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ»

Στο ερώτημα εάν θα διεκδικήσει την προεδρία, ο κ. Πολάκης ήταν κατηγορηματικός: «Όχι βέβαια δεν έχει κλείσει. Η Δούρου είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές θα γίνουνε φαντάζομαι σε χρόνο πολύ σύντομο, δεν προλαβαίνει να ανοίξει τέτοιο προφανώς, γι’ αυτό και δεν ανοίγουμε και τέτοιο πράγμα και γι’ αυτό και ετοιμάζουμε και την παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη».

Για την εκλογική του περιφέρεια, σημειώνει: «Αν είμαι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαι σε τρεις περιφέρειες, που η μία θα είναι στα Χανιά», ενώ για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον Δήμο Χανίων, αλλά και την Περιφέρεια Κρήτης είπε: «Ούτε εμένα με αφήνει αδιάφορο αυτό, όπως και η θέση για την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά μια τέτοια απόφαση δεν θα την πάρω εάν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αν είναι να την πάρω, θα την πάρω πιο πριν. Δεν είναι θέμα του αν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης δικής μου. Γιατί εμένα, ναι, η Αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαφές ότι μου αρέσει πάρα πολύ».