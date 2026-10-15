Π. Μαρινάκης: Ξεκινούν οι διαδικασίες για τις έρευνες για καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου – Αμετάβλητος ο σχεδιασμός για τον Κάθετο Διάδρομο

Την υποβολή αιτήματος για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, διευκρινίζοντας ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από γαλλικό πλοίο.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό για τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Αίτημα αδειοδότησης από τη Nexans

Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε, για λογαριασμό του φορέα του έργου GSI, αίτημα αδειοδότησης για τη διεξαγωγή ερευνών και την πόντιση καλωδίου.

Όπως εξήγησε, ακολουθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την έκδοση αδειών από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές και το Λιμενικό Σώμα.

«Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι, σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, τις έρευνες θα αναλάβει γαλλικό πλοίο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των αρμόδιων αρχών και των διεθνών συνεννοήσεων, αποκλείοντας το ενδεχόμενο προηγούμενης συνεννόησης με τρίτες χώρες για την εκτέλεση του έργου.

«Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους, πλην της Γαλλίας και της Κύπρου».

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωπολιτικής διάστασης του έργου και των αντιδράσεων που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σχετικά με τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κάθετος Διάδρομος: Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός μετά την αποχώρηση Γκίλφοϊλ

Στο ζήτημα του Κάθετου Διαδρόμου, ο Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν μεταβάλλει τις ελληνοαμερικανικές ενεργειακές συμφωνίες και τον σχεδιασμό για την υλοποίηση του έργου.

«Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν επηρεάζει στο ελάχιστο και δεν ανατρέπει τον εθνικό σχεδιασμό για την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και στηρίζονται σε θεσμικές βάσεις που υπερβαίνουν τα πρόσωπα, ενώ η στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας συνεχίζεται με τα στελέχη που επιλέγει η εκάστοτε αμερικανική διοίκηση.

«Ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα θα συνεχίσει να ισχύει και μετά», τόνισε, επικαλούμενος και τη σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις συμφωνίες με αμερικανικούς ενεργειακούς ομίλους, όπως η ExxonMobil και η Chevron, σημειώνοντας ότι η προετοιμασία τους είχε προχωρήσει σε ανώτατο θεσμικό επίπεδο, στο πλαίσιο της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας.

Η αμερικανική στήριξη και ο ρόλος της Ελλάδας

Ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε τις δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, κατά την επίσκεψή του στη Ρεβυθούσα τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα στρατηγικό ενεργειακό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρέπεμψε επίσης στη στήριξη που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε τη Διακήρυξη του Χιούστον, τον Σεπτέμβριο του 2026, μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ, Κύπρου και Ισραήλ, για τη δημιουργία Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου, στο πλαίσιο του σχήματος συνεργασίας 3+1.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με προοπτική εξυπηρέτησης μιας ευρύτερης περιοχής περίπου 100 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η κυβέρνηση συνδέει την ανάπτυξη του έργου με τη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, την αξιοποίηση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών και την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ανταγωνισμό με εναλλακτικές ενεργειακές διαδρομές μέσω του Βορρά ή της Τουρκίας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφήνει αιχμές κατά όσων αντιδρούν στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου.

«Κάποιοι οι οποίοι εκφράζουν αντιδράσεις, εκφράζουν χωρίς να το θέλουν καμιά φορά και κάποιους γείτονές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει τον Κάθετο Διάδρομο ως κρίσιμη υποδομή για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως σημείου εισόδου και διαμετακόμισης υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τις αγορές της ευρύτερης περιοχής.