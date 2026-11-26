Ως «θέμα Τσίπρα» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τις αποκαλύψεις που αφορούν τον γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι, από τη στιγμή που ο κ. Χατζηγιαννάκης δήλωσε πως ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ήταν ενήμερος, η υπόθεση βαραίνει πλέον τον κ. Τσίπρα. Πρόσθεσε, δε, πως η κυβέρνηση δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει χαρακτηρισμούς περί «αρχιερέων ή πατριαρχών της διαφθοράς», επισημαίνοντας ωστόσο ότι, αν αντίστοιχα δημοσιεύματα αφορούσαν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, οι αντιδράσεις θα ήταν σφοδρότατες.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τόσο ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ έχουν διατυπώσει συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία παραμένουν αναπάντητα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα αναμένει τις εξηγήσεις του κ. Τσίπρα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η στάση της κυβέρνησης στην υπόθεση Χατζηγιαννάκη αποτελεί προσπάθεια συμψηφισμού με την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε κάθε συσχετισμό. Υπογράμμισε ότι η λογοδοσία είναι αναγκαία όταν προκύπτουν δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, σημειώνοντας ότι τα ερωτήματα για τον κ. Χατζηγιαννάκη αφορούν τον ίδιο προσωπικά και τη σχέση του με οργανισμούς του Δημοσίου.

Αντιθέτως, εξήγησε πως στην περίπτωση του κ. Λιάκου υπάρχει ουσιαστική διαφορά, καθώς τα δημοσιεύματα για τις αναθέσεις αφορούν συγγενικά του πρόσωπα και όχι τον ίδιο. Όπως τόνισε, δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη, η κυβέρνηση δεν φέρει αρμοδιότητα να απαντά για συγγενείς κυβερνητικών στελεχών, ενώ ο ίδιος ο υφυπουργός έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις, χωρίς να προκύπτει εμπλοκή του στις δραστηριότητες των αδελφών του.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του βουλευτή Άγγελου Συρίγου για την υπόθεση Λιάκου, ο κ. Μαρινάκης αρκέστηκε να αναφέρει πως κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα στην άποψή του.