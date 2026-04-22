Π. Μαρινάκης: Θα ανακοινωθούν αρκετά και ενδιαφέροντα μέτρα, μόνιμα και έκτακτα

Για τα μέτρα που θα ανακοινώσει σήμερα το μεσημέρι η κυβέρνηση μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η κεντρική κατεύθυνση της κυβέρνησης όπως περιγράφηκε στη ΔΕΘ είναι μόνιμα μέτρα και ανακούφιση της κοινωνίας με έμφαση στη μεσαία τάξη. Τώρα θα ανακοινωθούν και μόνιμα μέτρα και έκτακτα» τόνισε αρχικά. «Θα υπάρχουν αρκετά και ενδιαφέροντα μέτρα…Ουσιαστικά σήμερα θα ειπωθεί ότι υπάρχουν κάποια παραπάνω έσοδα τα οποία θα μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς που τα έχουν στερηθεί», πρόσθεσε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.

«Για να μπορείς να δώσεις στην κοινωνία αυτά που έχει στερηθεί πρέπει να έχεις έσοδα, η κυβέρνηση όμως καταφέρνει με λιγότερους φόρους να έχει περισσότερα έσοδα» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς αν θα έχουμε νέες μειώσεις φόρους ο κ Μαρινάκης είπε ότι θα δοθεί έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε τη συνέχεια των όσων ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το 2025.

Εμείς τι κάνουμε; Είμαστε καθαροί. Μεγαλώνουμε την πίτα, ενώ μειώνουμε τους φόρους μεγαλώνουμε τα έσοδα και τα παραπάνω τα επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο, δεν πανηγυρίζουμε, ξέρουμε ότι χρειάζονται παραπάνω. Αλλά αυτός είναι ένας τρόπος που έχει αρχή μέση και τέλος».

Αναφερόμενος στο θέμα των μετακλητών υπαλλήλων εξήγησε ότι «στην πραγματικότητα οι μετακλητοί υπάλληλοι στην γενική κυβέρνηση είναι κατά τι λιγότεροι από τη μέρα που παραλάβαμε. Τι έγινε; Κάποιοι δήμοι πήραν γενικό γραμματέα και δεύτερον αυξήθηκε ο αριθμός των αντιδημάρχων και άρα αυξήθηκαν οι μετακλητοί στην τοπική αυτοδιοίκηση».