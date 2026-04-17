Π. Μαρινάκης: Συμμερίζομαι όσα λέει ο Ά. Γεωργιάδης – Δεν στρεφόμαστε κατά της Δικαιοσύνης

την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη και στην πολιτική αντιπαράθεση που διεξήχθη στη Βουλή την Πέμπτη σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών αναφέρθηκε την Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Μιλώντας για τον κ. Μυλωνάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε «καλή δύναμη στην οικογένειά του, όλες μας οι σκέψεις και όλες μας οι προσευχές είναι με τον Γιώργο τον Μυλωνάκη και κάθε μέρα φαίνεται ότι κερδίζει τη μια μάχη μετά την άλλη. Είμαι βέβαιος ότι θα την κερδίσει γιατί τον γνωρίζω και γνωρίζω πόσο δυνατός άνθρωπος είναι. Ήταν συγκλονιστικό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς το υποδεχθεί όλο αυτό η γυναίκα του και τα αγοράκια του».

Σχετικά με τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Μαρινάκης είπε «άκουσα χθες και τον πρωθυπουργό, ο οποίος είπε κάποια πράγματα από την καρδιά του γιατί ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες, πρέπει κάποιοι άνθρωποι που δολοφονούν χαρακτήρες να κοιταχτούν στον καθρέφτη.

Γιατί πίσω από αυτούς τους χαρακτήρες υπάρχουν και οικογένειες. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχουμε πιάσει πάτο. Όλο αυτό δεν έχει τέλος, όσο το ανατροφοδοτούμε. Βιώνουμε εδώ και τρία χρόνια μια στοχοποίηση, με πρώτο τον πρωθυπουργό. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ».

«Δεν μπορούμε άλλο να κλείνουμε τα μάτια στον τοξικό λόγο, στα ψέματα και στην ανωνυμία» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σχετικά με τις καταγγελίες που έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για την Ευρωπαία εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου στο «φόντο» της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «αν και συμμερίζομαι πολλά από αυτά που λέει και ο κ. Γεωργιάδης, καθώς εντελώς άλλα ήταν αυτά που ακούγαμε ως διαρροές και άλλα αυτά που διαβάζουμε βάσει της δικογραφίας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, να στραφούμε κατά της Δικαιοσύνης». «Ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει», επισήμανε.