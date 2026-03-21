Π. Μαρινάκης σε Τζανακόπουλο: Ήσασταν στην κυβέρνηση που πήγε δημοσιογράφους στο αυτόφωρο

Ηόλη αντίδραση στην πρωτοβουλία μας να συζητηθεί η παραπληροφόρηση και ο τοξικός λόγος είναι γιατί «αποφασίσαμε να σταματήσουμε να μένουμε απαθείς», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρη Τζανακόπουλου με θέμα «Ερωτήματα για τη διοργάνωση του συνεδρίου “Athens Alitheia Forum” υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης», επισημαίνοντας πως το 2018 η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε προβεί σε μηνύσεις κατά δημοσιογράφωμ

«Ο λόγος για αυτή τη “λύσσα κατά του συνεδρίου” είναι πάρα πολύ απλός. Και μόνο που λέτε ότι δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να διοργανώνουμε ένα συνέδριο, η κατεξοχήν αρμόδια γενική γραμματεία, για τον τοξικό λόγο και την παραπληροφόρηση -να πει δηλαδή ο καθένας αυτό που θεωρεί σωστό- δείχνει πόσο σχέση έχει ο δικός σας πολιτικός χώρος με τη Δημοκρατία και τον πλουραλισμό και τον διάλογο», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Και, όπως είπε, δέχθηκε ως “δώρο” τη σημερινή ερώτηση του κ. Τζανακόπουλου, όχι ως προσώπου αλλά ως εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς και πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, «ο ΣΥΡΙΖΑ “την έπεσε” στην πραγματικότητα σε εμένα, γιατί γνωστοποίησα σε έναν δημοσιογράφο τα νόμιμα δικαιώματα που έχω, επειδή έβαλε στο στόμα μου κάτι πολύ βαρύ, πολύ σοβαρό, που πλήττει τα εθνικά συμφέροντα. Είπε δηλαδή ότι εγώ είχα υποστηρίξει ότι οι Λιμενικοί στην πραγματικότητα σκότωσαν τους μετανάστες. Και βγήκαν πολλές ανακοινώσεις, ότι είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει, αγωγές σλαπς, απειλές κατά δημοσιογράφων. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.

Ο ομιλών, είμαι ο υφυπουργός που μαζί με το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει καταργήσει την απλή δυσφήμιση, και έχει τις δύο καλύτερες εκθέσεις, το 2024 και το 2025, ως προς το κομμάτι της ελευθερίας του Τύπου από την Κομισιόν. Αξιοσημείωτη πρόοδος.

Εσείς κ. Τζανακόπουλε, ήσασταν στην κυβέρνηση που έχει πάει δημοσιογράφους στο αυτόφωρο, έχει κάνει μια σειρά από αγωγές, ακόμα και ο πρωθυπουργός της κυβέρνησής σας, ο κ. Τσίπρας, [. . .] ο κ. Σκουρλέτης, αγωγή του κ. Καμένου κατά δημοσιογράφων, και μια σειρά. Ήσασταν όμως, προσέξτε το φοβερό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που, από το πόντιουμ, το 2018, προανήγγειλε αγωγή, νομικές ενέργειες, και ποινικές και αστικές, κατά δημοσιογράφων, και από ό,τι γνωρίζω, προχώρησαν μετά, και οι δικαστικές ενέργειες. Εγώ δεν λέω ότι απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε, εφόσον θεωρεί ότι έχει νομική βάση, έτσι πιστεύει, να κινηθεί κατά του οποιουδήποτε. Αλλά όλη αυτή η κουβέντα γιατί γίνεται; Γιατί αποφασίσαμε να σταματήσουμε να μένουμε απαθείς».