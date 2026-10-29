Π. Μαρινάκης: Πρέπει όλες οι επιτυχίες της κυβέρνησης να αγγίζουν όσο γίνεται παραπάνω την καθημερινότητα των πολιτών

«Τίποτε δεν είναι δεδομένο, η στήριξη των πολιτών δεν είναι δεδομένη, οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με τον απολογισμό πολλών επιτυχιών και επιτευγμάτων που έχουμε καταφέρει, αλλά για να κερδίσεις παίζει ρόλο και το όραμα που δίνεις για τα επόμενα χρόνια», επισήμανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την παρέμβαση του στην εκδήλωση με θέμα «η Ελλάδα στην Ευρώπη τογ μέλλοντος», που οργάνωσε η ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας.

«Και, επειδή τίποτε δεν είναι δεδομένο, πρέπει όλες οι επιτυχίες της κυβέρνησης να αγγίζουν όσο γίνεται παραπάνω την καθημερινότητα των πολιτών», είπε.

Πρόσθεσε πως «το καθήκον της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή κρίση και να μην μείνει πίσω στην προσπάθεια να επιστρέψει στην κοινωνία αυτά τα οποία στερήθηκε τα χρόνια της κρίσης, χωρίς όμως τις συνταγές που είδαμε να ακολουθούνται από το 1980 και μετά, δηλαδή πολιτικές με δανεικά λεφτά.

Προχωράμε, εργαζόμαστε με σχέδιο και με αποφασιστικότητα στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιας κυβέρνησης που θα είναι συνεχώς δίπλα τους στους πολίτες, χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικά. Που θα μπορεί να τους δίνει παραπάνω, ούτως ώστε να μην μείνει κανείς να προστάτευτος. Όχι μαγικές συνταγές, όχι μεγάλα λόγια, αλλά έργο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

«Ακούμε πολύ εύκολα αυτούς που πήγαν να μας βγάλουν από την Ευρώπη, να κάνουν εκ του ασφαλούς κριτική. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να ξανασυστηθούμε. Γιατί το ότι είμαστε στην Ευρώπη, μας δίνει τη δυνατότητα, ως ισότιμοι πλέον συνομιλητές, να μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και με όσα έκανε ο πρωθυπουργός να φέρουμε τα περισσότερα χρήματα σε συνάρτηση με το ΑΕΠ μας», τόνισε.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι η σημερινή εκδήλωση της Ν.Δ. έγινε στον ίδιο χώρο που χθες πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη.

Αφού ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε κλείσει πρώτη τη συγκεκριμένη αίθουσα και το γιατί δόθηκε η αίθουσα στο πολιτικό αυτό μόρφωμα είναι μια άλλη κουβέντα, δήλωσε: «Δεν δέχομαι, ειδικά από εκείνους που βρέθηκαν στην ίδια πλατεία με μορφώματα και ναζιστικές οργανώσεις, να κουνάνε το δάχτυλο στην Νέα Δημοκρατία. Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας στην παράταξη του εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην παράταξη και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ψήφισε όλες εκείνες τις διατάξεις για να μπορέσει να κάνει κρίση ο Αρειος Πάγος να μην επιτρέψει καταδικασμένους να συμμετέχουν σε εκλογές».