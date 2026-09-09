Π. Μαρινάκης: Παρουσίασε το ημερολόγιο των νέων μέτρων (vid)

Το ημερολόγιο των νέων μέτρων μέχρι του χρόνου τον Δεκέμβριο παρουσίασε ο Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του στα social media το απογευμα της Τετάρτης.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόαωπος:

Στις 25/09 οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν αναδρομικά ένα ακόμα ενοίκιο ως επιστροφή για το 2024. Την 01/11 θα ξεκινήσει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία για τους αγρότες με το νέο σύστημα. Στις 30/11 θα γίνει η καταβολή επιστροφής ενοικίου και διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2025. Επίσης στις 30/11 όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και οι συμπολίτες μας με αναπηρία θα λάβουν επίδομα όπως και κάθε χρόνο στο εξής 400€. Στο τέλος του 2026 θα καταβληθούν οι αυξημένες συντάξεις του Ιανουαρίου. Τον Ιανουάριο του 2027, από την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος, έως τις 20.000 ευρώ για όσους έχουν τρία παιδιά. Τον Ιανουάριο του 2027, δημιουργούμε τον κουμπαρά για τα νεογέννητα και τα παιδιά μέχρι δύο ετών Τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινάει το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙΙ ύψους 2 δισ. ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2027 τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα. Τον Ιανουάριο του 2027 μειώνονται οι χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9€/μεγαβατώρα σε 3,45€/μεγαβατώρα. Από τον Μάρτιο του 2027 με τις φορολογικές δηλώσεις, αν είσαι συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, απαλάσσεσαι από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας.ως προ τεκμήριο, ενώ θα έχεις και τη μείωση φόρου εισοδήματος που είχε ψηφιστεί τον περσινό προϋπολογισμό και ισχύει για τα εισοδήματα του 2026. Τον Μάρτιο του 2027, αν έχεις επιχείρηση στην Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος από την φορολογική δήλωση που θα κάνεις τη νέα χρονιά. Αν είσαι αγρότης, μηδενίζεται ο φόρος σου έως τα 20.000 ευρώ εισόδημα. Από την 1η Απριλίου του 2027, θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός για ακόμη μία φορά στον ιδιωτικό τομέα με αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης μειώνονται κατά μισή μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Από τις 30/11 του 2027 θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου και η επιστροφή διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, αλλά και το επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία. Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2027, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά».

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Οσο θα γίνεται ισχυρότερη η οικονομία της χώρας τόσο θα αυξάνουμε και την κοινωνική ανταπόδοση για τους πολλούς, μειώνοντας τις συνέπειες της ακρίβειας και αυξάνοντας τα εισοδήματα για όλους».