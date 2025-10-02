Π. Μαρινάκης: Ουδέποτε αρνηθήκαμε την κλήτευση Μυλωνάκη

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τις κλήσεις μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Μυλωνάκη, διαψεύδοντας τα σενάρια περί αλλαγής στάσης της κυβέρνησης.

«Δεν βλέπω καμία αλλαγή στάσης», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων που κατατέθηκε στη Βουλή καλύπτει περίπου το 75% των αιτημάτων της αντιπολίτευσης και πως η κυβέρνηση δεν αρνείται κλήσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του κ. Μυλωνάκη.

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο κ. Μυλωνάκης, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει δύο φορές στη Βουλή, επέλεξε να στείλει επιστολή προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που υπάρχει στην αντιπολίτευση, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει να επικεντρώνεται στο πότε θα κληθεί ο πρώην βουλευτής. «Ο κύριος Μυλωνάκης, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν θα αλλάξει η σειρά χρονικά κλήτευσης των μαρτύρων, θα γίνει όπως προβλέπεται και όπως αποφασίσει η εξεταστική επιτροπή», τόνισε.

«Δεν υπάρχει καμία διάθεση συγκάλυψης από την κυβέρνηση», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώντας τους πολιτικούς και τα μέσα ενημέρωσης να εστιάσουν στο περιεχόμενο των καταθέσεων και όχι στις επιμέρους κλητεύσεις.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της εξεταστικής και πως όποιος κριθεί απαραίτητο να καταθέσει, θα κληθεί να το πράξει, ενώ παράλληλα υπογράμμισε το συλλογικό χρέος όλων των πολιτικών να αποδώσουν ευθύνες με διαφάνεια. «Ας ακούσουν τις καταθέσεις να καταλάβουν τι συμβαίνει, γιατί πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη πληγή το ζήτημα αυτό, που έχουμε όλοι ευθύνη. Επειδή εμείς δεν είμαστε εδώ για να «μοιράσουμε», να πάμε σε μια λογική διάχυσης των ευθυνών, δεδομένου του γεγονότος ότι έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη, δεν πρόκειται να κρύψουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη. Και προφανώς και δεν είναι άδειασμα της Κοινοβουλευτικής ομάδας. Κανένας από την κοινοβουλευτική μας ομάδα δεν αρνήθηκε την κλήτευση ούτε του κ. Μυλωνάκη, ούτε κανενός άλλου. Απλά πρέπει να μην παραποιούμε την πραγματικότητα», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης