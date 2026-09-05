Π. Μαρινάκης: Οι συνεπείς πολίτες στο επίκεντρο των μέτρων – Η Ελλάδα δεν εγκαταλείπει τον διάλογο με την Τουρκία

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος με έμφαση στους συνεπείς πολίτες, τη φορολογική πολιτική και τις παρεμβάσεις που αναμένεται να παρουσιαστούν στη ΔΕΘ μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ τέθηκαν οι δημοσκοπικές πιέσεις για τη Νέα Δημοκρατία και ο στόχος της αυτοδυναμίας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες και στις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, υπογραμμίστηκε ότι η Ελλάδα δεν εγκαταλείπει τον διάλογο με την Τουρκία, αλλά ούτε και τις πάγιες θέσεις της, με την κυβέρνηση να προτάσσει την ενίσχυση της αμυντικής και γεωπολιτικής ισχύος της χώρας.

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος συνολικά με μόνιμες και όχι εφήμερες παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση «δεν πρέπει να ξεχάσει μια κατηγορία συμπολιτών μας που για χρόνια ένιωθαν και νιώθουν στο περιθώριο. Τους συνεπείς». Όπως ανέφερε, πρόκειται για «όλους εκείνους που πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους από το υστέρημά τους και προσαρμόζονται», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι αυτή η κατηγορία θα βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τόνισε ότι σημασία έχει να «μην κάνουμε πολιτική με επιδόματα της μιας ημέρας. Θέλουμε να μειώνουμε φόρους, να αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις, να δημιουργούμε θέσεις εργασίας και να “χτυπάμε” τις παθογένειες που κρατούσαν τη χώρα πίσω».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, αναγνώρισε ότι αποτελεί «πραγματικό, πανευρωπαϊκό και όχι μόνο πρόβλημα», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να την αντιμετωπίσει με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις στην αγορά. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.700 κωδικούς και μέση μείωση 9,5%, καθώς και τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Απέρριψε, πάντως, την κριτική περί αύξησης της φορολογίας, αντιτείνοντας ότι έχουν ήδη μειωθεί 83 άμεσοι και έμμεσοι φόροι και ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η ανάπτυξη δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο για νέες ελαφρύνσεις. «Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η ανάπτυξη δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο, ώστε αυτός να επιστρέφει στους πολίτες. Αυτή είναι συνεπής πολιτική. Ο άλλος δρόμος είναι εκείνος των “μαγικών” συνταγών που χρεοκόπησαν τη χώρα», είπε.

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τις υποτιμά, αλλά ούτε και κυβερνά με βάση αυτές, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να είναι «ταπεινή και αποτελεσματική», να λύνει προβλήματα και να εξηγεί στους πολίτες το έργο της. Αναφέρθηκε στις 600.000 νέες θέσεις εργασίας και στις αλλαγές στην οικονομία, την υγεία, την ψηφιοποίηση του κράτους και την πολιτική προστασία, σημειώνοντας ότι τελικά οι πολίτες θα κρίνουν «τι παρέλαβε η κυβέρνηση, τι παραδίδει και, πρωτίστως, πού θέλει να πάει τη χώρα τα επόμενα χρόνια».

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες, επανέλαβε ότι ο «στρατηγικός και αποκλειστικός» στόχος είναι η αυτοδυναμία, την οποία χαρακτήρισε εφικτή. Σε περίπτωση μη επίτευξής της, υποστήριξε ότι η μόνη πολιτική δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει συζήτηση είναι το ΠΑΣΟΚ, αν και άσκησε έντονη κριτική στη σημερινή του κατεύθυνση. «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη κινείται μεταξύ της λογικής ενός “πράσινου ΣΥΡΙΖΑ” και ενός σοβαροφανούς κινήματος “δεν πληρώνω”. ‘Αρα, μετά τις εκλογές η μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία της ΝΔ», ανέφερε.

Για τα ελληνοτουρκικά και την πολιτική των «ήρεμων νερών», υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν έχει αλλάξει καμία από τις πάγιες θέσεις της και εξακολουθεί να κινείται με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και τον διάλογο χωρίς υποχωρήσεις. Τόνισε, ωστόσο, ότι η χώρα είναι σήμερα «πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019», παραπέμποντας στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, τις συμφωνίες για τις ΑΟΖ και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. «Είναι πράξεις, όχι λόγια», ανέφερε, καλώντας σε ψυχραιμία και απορρίπτοντας τη λογική της κινδυνολογίας.