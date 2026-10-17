Π. Μαρινάκης: Οι μεγάλες κρίσεις απαιτούν γενναίες λύσεις και όχι ανέξοδες υποσχέσεις ή μεγάλα λόγια

Στην ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι αποτελεί πρόβλημα ολόκληρης της Ευρώπης, ενώ αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή της.

«Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Αυτό ειπώθηκε από τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Και η κρίση αυτή ήρθε να προστεθεί δυστυχώς σε μια σειρά από πολέμους και κρίσεις των τελευταίων ετών. Άρα, όταν στην Ευρώπη συζητούν και δικαίως όλοι οι ηγέτες το πώς θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κρίση αυτή, πώς θα μειωθούν οι συνέπειες για τους πολίτες, τα όσα λέγονται από την αντιπολίτευση, περί ακρίβειας, εγχώριας, Μητσοτάκη, ή τα «γαλάζια γράμματα» τα οποία ειρωνεύτηκε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι λίγο άκαιρα.

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ειρωνεύτηκε τον πρωθυπουργό γιατί πήρε μια πρωτοβουλία να ανοίξει ένα ζήτημα στην Ευρώπη. Φαίνεται από τη συζήτηση που έγινε αυτές τις ημέρες ότι μάλλον δεν ήταν «γαλάζια γράμματα», αλλά ήταν μια αναγκαιότητα εθνική και ευρωπαϊκή η συζήτηση αυτή.

Όταν μια σειρά από χώρες ευθυγραμμίζονται σε μια τέτοια πρωτοβουλία του πρωθυπουργού της χώρας μας, μάλλον καλά έκανε και δεν άκουσε τους προπονητές της εξέδρας της αντιπολίτευσης», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Open.

«Έγινε ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Δηλαδή, μπήκε στα κείμενα συμπερασμάτων η ανάγκη εξέτασης μιας ευελιξίας, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη, και στην Ελλάδα, να δώσει ακόμα περισσότερα, πέρα όσων έχουν ήδη δοθεί, και θα παρατείνονται όσο υπάρχει ανάγκη, για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης κρίσης» υπογράμμισε.

«Το γεγονός ότι μπήκε στα συμπεράσματα είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει δεκτό το αίτημα. Αλλά προσέξτε. Πολλές φορές στο παρελθόν έστριψε το καράβι» είπε, θυμίζοντας τις παρεμβάσεις του Έλληνα πρωθυπουργού για το Ταμείο Ανάκαμψης, τις δαπάνες για την άμυνα και το πρόγραμμα SAFE.

Επίσης, σημείωσε ότι για να πάρουμε πρόσθετα μέτρα, όπως ζητάει η αντιπολίτευση, πρέπει ή να μπει ένας φόρος ή να ξεπεραστούν οι οροφές δαπανών που, όπως είπε, δεν επιτρέπεται. «Πώς γίνεται λοιπόν να συζητάει όλη η Ευρώπη για την ανάγκη, άλλοι να συμφωνούν, άλλοι να διαφωνούν, να υπάρχει μια δημοσιονομική ευελιξία, και εδώ στην Ελλάδα να συζητάμε ως πολιτικό σύστημα, πλην ημών, σαν να μην υπάρχουν οι οροφές δαπανών; Το να μπαίνει στα συμπεράσματα, είναι η αποδοχή μιας ανάγκης», ανέφερε.

«Οι μεγάλες κρίσεις απαιτούν γενναίες λύσεις και σίγουρα σε καμία περίπτωση ανέξοδες υποσχέσεις ή μεγάλα λόγια. Τα μεγάλα λόγια δεν βελτίωσαν καμία κρίση. Εμείς εφαρμόσαμε μια οικονομική πολιτική που ενώ μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές και συνεχίζουν να μειώνονται, αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε «έχουμε ήδη δώσει 850 εκατ. σε μέτρα. Το ξαναλέω, όλα αυτά δεν αρκούν στους πολίτες, πρέπει να δώσουμε περισσότερα, αλλά όσα παραπάνω μπορούμε. Αλλά δεν θα λύσουμε το πρόβλημα, με το να γινόμαστε ευχάριστοι χωρίς αυτά που λέμε να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε ως κυβέρνηση».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επίδομα θέρμανσης το οποίο, όπως σημείωσε, θα πάρουν 1.200.000 συμπολίτες μας, με βάση τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. «Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά έπαιρνε επίδομα θέρμανσης αν είχε εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ, ενώ τώρα αυτό έχει πάει 34.000 ευρώ, έχουν αυξηθεί, δηλαδή, τα εισοδηματικά κριτήρια για όλους και ειδικά για τις οικογένειες με παιδιά και τις μονογονεϊκές οικογένειες πάρα πολύ» είπε και υπογράμμισε ότι το επίδομα θέρμανσης το 2019 ήταν 350 ευρώ και σήμερα φτάνει έως 1560 ευρώ.

«Μια κυβέρνηση κρίνεται συγκριτικά με το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας. Μακάρι να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα κουμπί, να βοηθήσουμε κι άλλο τον κόσμο, ειδικά τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αλλά όλα αυτά τα οποία κάνουμε, γιατί είπατε για τον κ. Τσίπρα, δεν μπορώ να μην πω, ότι αν η Ελλάδα αντιμετώπιζε όλες αυτές τις μεγάλες κρίσεις, την πανδημία με ένα διαλυμένο ΕΣΥ που άφησε ο κ. Τσίπρας, την ενεργειακή κρίση με μια χρεοκοπημένη ΔΕΗ που άφησε ο κ. Τσίπρας, όλες αυτές τις μεγάλες φυσικές καταστροφές με μια Πολιτική Προστασία διαλυμένη χωρίς 112 που άφησε ο κ. Τσίπρας και όλες αυτές τις μεγάλες οικονομικές κρίσεις, δηλαδή μια κρίση πληθωριστική όπως αυτή που βιώνουμε τώρα σε συνέχεια προηγούμενων, με μια οικονομία 27η στην Ευρώπη, τελευταία σε ρυθμούς ανάπτυξης, με 600.000 ανθρώπους να μην έχουν δουλειά, ενώ έχουν σήμερα, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι τα διλήμματα των εκλογών, όταν έχεις κρίσεις, είναι ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα ένα πρόβλημα. «Πρόβλημα υπάρχει. Θέμα ακρίβειας υπάρχει. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, ούτε μαθητευόμενοι μάγοι» είπε.

Σε ερώτηση για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «όλοι αυτοί παρουσιάζονταν κατά καιρούς ως ένα προοδευτικό μέτωπο, ενώ πολιτικά φαίνεται ότι είναι ένα πολεμικό μέτωπο».

«Η διαμάχη αυτή που βλέπουμε στην αντιπολίτευση είναι ένας ακόμα λόγος που καθιστά πολιτικά τη μόνη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή την αυτοδυναμία», τόνισε.

Για την παραίτηση της κ. Γκιλφόϊλ ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Σε όλα αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται, το κομμάτι που είχε να κάνει με την κυβέρνηση και αυτήν την υποτιθέμενη απειλή, η οποία είχε εκτοξευθεί σε συγκεκριμένο υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Παπασταύρου, η κυβέρνηση απάντησε άμεσα. Απαντήσαμε καθαρά ότι ούτε υπήρξε θέμα απειλής, ούτε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο ανεκτό. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Όπως το ποιος θα είναι ο πρέσβης μιας χώρας».

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και για το εάν έχει εκχωρήσει η κυβέρνηση κάποια αρμοδιότητα στους Γάλλους ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Καμία αρμοδιότητα δεν έχουμε εκχωρήσει. Δύο αδειοδοτικές διαδικασίες τρέχουν παράλληλα, η μία σε ελληνική αρχή, την ΕΧΑΕΘ, που υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών, η άλλη από το Λιμενικό Σώμα, γιατί μιλάμε για ένα ξένο πλοίο, το γαλλικό. Καμία άδεια από καμία άλλη χώρα, μόνο από τις ελληνικές αρχές. Άδεια μόνο από τις ελληνικές αρχές, καμία άδεια από πουθενά αλλού, και θα προχωρήσει το έργο με βάση τα όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο σε κάθε τέτοια περίπτωση».

«Η γαλλική εταιρεία θα κάνει ό,τι γίνεται σε κάθε τέτοιο αντίστοιχο έργο. Δεν υπάρχει ζήτημα. Ούτε άδειας, ούτε να πάρουμε το ΟΚ από κανέναν. Γίνονται πολλά τέτοια έργα και προχωράνε. Και όπως είχαμε πει, προχωράει κανονικά με βάση τον προγραμματισμό. Υλοποιείται, προχωράει η διαδικασία αδειοδότησης», πρόσθεσε.