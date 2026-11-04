Π. Μαρινάκης: Οι ΗΠΑ αποτελούν στρατηγικό σύμμαχο της Ελλάδας – Η χώρα μας από την απόλυτη απομόνωση πέρασε σε μια εποχή όπου πρωταγωνιστεί

Την κυβερνητική γραμμή απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης για την εξωτερική πολιτική, τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων, αλλά και τις υποθέσεις διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, υπερασπίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την περίοδο διακυβέρνησής του. Ο κ. Μαρινάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, ήταν αιχμηρός για τον Ποινικό Κώδικα του 2019 ενώ στάθηκε και στις παρεμβάσεις για την προστασία των δανειοληπτών.

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών και στις πιθανές επιπτώσεις στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, διαβεβαίωσε ότι αυτές θα παραμείνουν ισχυρές, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ αποτελούν στρατηγικό σύμμαχο της Ελλάδας και ότι «δεν θα επηρεαστεί τίποτα» από το εκλογικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα και τις συμφωνίες. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φαίνεται ότι στις κρίσιμες επιτροπές θα είναι πρόσωπα με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει πολύ καλές σχέσεις. Και αυτό είναι σημαντικό για τη χώρα», είπε.

Επεσήμανε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα έχει περάσει από την περίοδο της διεθνούς απομόνωσης σε μια εποχή κατά την οποία πρωταγωνιστεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενώ η θετική εικόνα της στο αμερικανικό Κογκρέσο δεν ήταν μια συγκυριακή εξέλιξη, αλλά αντανακλούσε τη συνολική αντιμετώπιση της χώρας και από τις δύο αμερικανικές πολιτικές παρατάξεις. «Η Ελλάδα από την απόλυτη απομόνωση, την οποία βιώσαμε και την οποία πλήρωσαν οι πολίτες στο τέλος της ημέρας από την προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, πέρασε σε μια εποχή, όπου ενώ συμβαίνουν πόλεμοι, οι μεγαλύτερες κρίσεις, οι οποίες έρχονται και μας χτυπάνε και τη δική μας την πόρτα, όπως η πληθωριστική κρίση, πέρασε σε μια εποχή όπου πρωταγωνιστεί», ανέφερε.

Για το δίλημμα των επόμενων εκλογών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ποιος μπορεί να εξαφανίσει μια παγκόσμια κρίση, αλλά «ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα μια δύσκολη πραγματικότητα». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της υβριδικής απειλής του 2020, στην ενίσχυση της αμυντικής ισχύος της χώρας και στα εξοπλιστικά προγράμματα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα από εκεί που βρισκόταν εκτός κρίσιμων προγραμμάτων, πλέον συμμετέχει σε αυτά, με αναφορά στα F-16 και τα F-35. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αντέδρασε θεσμικά και αποφασιστικά στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να συνταχθεί μαζί της η Ευρώπη και να επικρατήσει η θέση που υπαγορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο.

Απαντώντας στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στους ισχυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα περί «ηττών» στην εξωτερική πολιτική, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της τα τελευταία χρόνια, επικαλούμενος τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μέσω του οποίου κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Επανέλαβε, παράλληλα, ότι η κυβερνητική θέση απέναντι στην Τουρκία παραμένει σταθερή: «Ναι στον διάλογο, όχι σε οποιαδήποτε υποχώρηση».

Σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα καθυστέρησης, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες αδειοδότησης από τις ελληνικές αρχές και θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από τα αρμόδια υπουργεία. Χαρακτήρισε, μάλιστα, το έργο στρατηγικής σημασίας, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα ελληνικό έργο, αλλά για ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, της Γαλλίας και της ΕΕ, το οποίο θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Είναι ένα στρατηγικής σημασίας ενεργειακό έργο που αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους – μέλους της Ευρώπης, της Κύπρου, όχι ενός οποιουδήποτε κράτους, της Κύπρου, με την τεράστια σημασία που έχει και για εμάς, και θα προχωρήσει κανονικά» τόνισε.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα για τον χαρακτηρισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη ως «αρχιερέα της διαφθοράς», καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να βάλει στη θήκη του το «ηθικόμετρο», καθώς, όπως υποστήριξε, είναι ο τελευταίος που δικαιούται να εμφανίζεται ως τιμητής. Επικαλέστηκε τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, την υπόθεση Novartis και τις καταδίκες δύο πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ για παράβαση καθήκοντος, ενώ χαρακτήρισε κορυφαίο παράδειγμα των επιλογών της προηγούμενης κυβέρνησης τον Ποινικό Κώδικα του 2019.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι είχε προαναγγείλει την προκήρυξη εκλογών μετά την ήττα του στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019, διατήρησε ανοιχτή τη Βουλή για περίπου μία εβδομάδα προκειμένου να ψηφιστεί ο νέος Ποινικός Κώδικας. Απέρριψε, μάλιστα, το επιχείρημα ότι οι σχετικές διατάξεις αποτελούσαν εισηγήσεις νομικών, σημειώνοντας ότι την ευθύνη της νομοθέτησης και της ψήφισης είχαν οι βουλευτές. Κατηγόρησε την τότε κυβέρνηση ότι επέλεξε να μειώσει ποινές για σοβαρά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων ο ομαδικός βιασμός και η ανθρωποκτονία, ενώ υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε σε αυστηροποίηση του πλαισίου, καθιερώνοντας, μεταξύ άλλων, τα ισόβια για ειδεχθή εγκλήματα. Επικαλέστηκε, επίσης, τις δημόσιες καταγγελίες του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή για φωτογραφικές διατάξεις και «ακραία πράξη διαπλοκής», καλώντας τον κ. Τσίπρα να απευθυνθεί στον ίδιο για εξηγήσεις.

Στο μέτωπο των funds και της προστασίας των δανειοληπτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τη ρύθμιση του άρθρου 23, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση και διευκρινίζοντας ότι η απόσυρσή της δεν έγινε επειδή ήταν λανθασμένη, αλλά προκειμένου να μην αποτελέσει άλλοθι για την αντιπολίτευση ώστε να καταψηφίσει το σύνολο του νομοσχεδίου. Επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο περιλάμβανε 16 παρεμβάσεις υπέρ των οφειλετών και του ελέγχου των εταιρειών διαχείρισης, ενώ επικαλέστηκε τα αποτελέσματα των προηγούμενων κυβερνητικών πρωτοβουλιών, χάρη στις οποίες περισσότεροι από 70.000 πολίτες ρύθμισαν τις οφειλές τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν κατά περισσότερα από 20 δισ. ευρώ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διατήρηση του επιτοκίου του εξωδικαστικού μηχανισμού στο 3%, αντί της αύξησής του έως και το 5,71%, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ρύθμισης για τα νοικοκυριά.

Ανταπαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την προβολή υποθέσεων εξάρθρωσης εγκληματικών οργανώσεων, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη με «πίτσες και χωριάτικα ψωμιά». Σημείωσε ότι οι υποθέσεις αυτές ήταν οι υπ’ αριθμόν 261 και 262 από τις εγκληματικές οργανώσεις που είχαν ήδη εξαρθρωθεί, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της Δίωξης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI», καθώς και της ΑΑΔΕ. Όπως ανέφερε, οι δύο υπηρεσίες έχουν ενισχύσει σημαντικά την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της φοροδιαφυγής, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και ότι όσοι προκύπτει πως έχουν ευθύνη θα οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, η οποία και θα αποφασίζει για την ενοχή τους.