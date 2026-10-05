Π. Μαρινάκης: Οι φοροελαφρύνσεις ήρθαν για να μείνουν – Με αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων η Ελλάδα

Η κακοκαιρία στην Κρήτη, η αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, η αναβάθμιση της φοιτητικής στέγης, το μόνιμο πλέον πρόγραμμα «Προλαμβάνω», η ένταξη του Ολύμπου στην Unesco, και η επετειακή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στα θέματα της εισαγωγικής τοποθέτησης του Παύλου Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Είμαστε ένα από τα τέσσερα κράτη της Ευρώπης που έχει αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων», τόνισε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Στους δείκτες που αφορούν το εισόδημα η Ελλάδα παρουσιάζει αυξήσεις ακόμη και στις καταθέσεις ενώ στον κατώτατο μισθό το ποσοστό από το 64% έχει πάει στο 45% άρα έχουν ανέβει τα εισοδήματα, είπε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι πρέπει να υπάρξουν και νέες παρεμβάσεις πάντοτε στο όριο των δημοσιονομικών ορίων της χώρας.

«Η αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει τα τσιτάτα τύπου Κάντο όπως η Ισπανία. Βλέπουμε πόσος κόσμος ζει στο δρόμο στην Ισπανία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι το κόμμα έχει κάνει κανονικότητα τις λαθροχειρίες. Σχετικά με τις επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι «όταν προκύπτουν από τον ΦΠΑ και όχι από αύξηση φόρων υπερέσοδα, επιστρέφονται στην κοινωνία περισσότερα», προσθέτοντας:

«Έχουν επιστραφεί πάνω από 1 δισ., μόνο από έκτακτα μέτρα άρα κι αυτά των επιπλέον εσόδων από την πολιτική μας τα επιστρέφουμε. Οι φοροελαφρύνσεις ήρθαν για να μείνουν, ας μας πει λοιπόν ο κ. Τσίπρας τι εννοεί φιλοδωρήματα και πώς θα χρηματοδοτήσει όσα προαναγγέλλει».

Η εισαγωγική τοποθέτηση

Αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των Δημάρχων των περιοχών, που έχουν πληγεί, του Περιφερειάρχη Κρήτης και Αντιπεριφερειαρχών. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και χθες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 508 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σε 214 περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αντλήσεις υδάτων, μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και κοπές δέντρων.

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Η Ελλάδα προχώρησε στην αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Για τον σκοπό αυτό, αξιοποίησε έσοδα από την επανιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών, οι οποίες είχαν λάβει, προηγουμένως, στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών, αποτελώντας, παράλληλα, ακόμη μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εντός του 2026, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη εξόφληση δημόσιου χρέους συνολικού ύψους 12,84 δισ. ευρώ.

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Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των φοιτητών και τη συνολική αναβάθμιση της φοιτητικής στέγασης. Μέσω του Κοινωνικού Ταμείου διατίθενται περίπου 224 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα υλοποιείται η πρώτη οργανωμένη μεγάλη αύξηση της προσφοράς φοιτητικών κατοικιών εδώ και δεκαετίες, με την κατασκευή εστιών σε 6 Πανεπιστήμια, συνολικής δυναμικότητας 8.600 κλινών.

Ταυτόχρονα, προχωρούν έργα στρατηγικής σημασίας, όπως η ριζική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της φοιτητικής εστίας στην Πατησίων, καθώς και το σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με το Υπερταμείο και την ΕΤΕ.

Σημαντικό «δίχτυ» στήριξης αποτελεί και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, χωρίς όμως να υποκαθιστά την ανάγκη για νέες και σύγχρονες υποδομές. Μόνο το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 διατέθηκαν περίπου 87 εκατ. ευρώ σε 46.556 δικαιούχους.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας έχει καταρτίσει πενταετή στρατηγική για τον μετασχηματισμό της φοιτητικής στέγασης στην Ελλάδα. Στο επίκεντρό της βρίσκονται η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων εστιών με τη συμβολή και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η κοινωνική αντιπαροχή για την ανάπτυξη νέων υποδομών, η αγορά και ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων, η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες και η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας φοιτητικής στέγασης.

Με κεντρικό συντονισμό, ψηφιακά εργαλεία και πολυεπίπεδες επενδύσεις, η Ελλάδα μπορεί να μειώσει το στεγαστικό χάσμα με την Ευρώπη και να διαμορφώσει για τους φοιτητές, της τις σύγχρονες υποδομές που χρειάζονται και δικαιούνται.

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Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτελεί, πλέον, έναν σταθερό πυλώνα της εθνικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία, παρέχοντας, δωρεάν, προληπτικούς ελέγχους σε εκατομμύρια πολίτες και αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων υγείας και την ταχύτερη πρόσβαση στην κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6,8 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει στις δράσεις του προγράμματος, ενώ σε περισσότερα από 270.000 άτομα εντοπίστηκαν ευρήματα που απαιτούσαν περαιτέρω ιατρική διερεύνηση ή παρακολούθηση.

Η επιτυχία του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» οδήγησε στη μετατροπή του σε μόνιμη εθνική πολιτική πρόληψης. Το πρόγραμμα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο του 2026 και έως το 2030, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, ενισχύοντας τη σταθερή πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν οργανωμένες προληπτικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη θέση στο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» κατέχει το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, το οποίο απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών.

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Η ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί την 21η ελληνική εγγραφή και την τρίτη μέσα σε λίγα χρόνια, μετά το Ζαγόρι και τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα.

Για την ενίσχυση της προστασίας και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και της ιστορίας της περιοχής θα υλοποιηθούν ήπιες παρεμβάσεις και έργα, εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Μεταξύ αυτών είναι η διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου κατά σχεδόν 140.000 στρέμματα, περιλαμβάνοντας την περιοχή που έχει ενταχθεί στο Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO, με αποτέλεσμα η τελική έκταση να υπερβαίνει τα 375.000 στρέμματα.

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Στην επόμενη φάση περνά το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και χρηματοδοτεί εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Μέσα στον τρέχοντα μήνα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για να λάβουν προκαταβολή 50%.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοιχτά. Με ανώτατη επιχορήγηση 36.000 ευρώ ανά κατοικία, οι ιδιοκτήτες μπορούν είτε να αναβαθμίσουν την κατοικία στην οποία ήδη διαμένουν είτε να ανακαινίσουν ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσουν προς ενοικίαση, αποκτώντας εισόδημα από ένα σπίτι που σήμερα παραμένει ανενεργό.

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Σήμερα στις 18.30, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας».