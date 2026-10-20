Π. Μαρινάκης: Ο Τσίπρας δεν έκανε rebranding, πήρε τη μηχανή του χρόνου και πήγε στο 2008

Κριτική άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ενώ έκανε και αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Mιλώντας στον ΑΝΤ1, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διαδηλώσεις, τα επεισόδια του παρελθόντος, αλλά και η διαχείριση της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης.

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τις πρόσφατες δηλώσεις στελέχους της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης και πρώην γραμματέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια πολιτικής επανατοποθέτησής του δεν συνιστά ουσιαστικό rebranding.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας «δεν έκανε rebranding, χρησιμοποίησε μια μηχανή του χρόνου που τον πήγε πίσω στο 2008», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Ελλάδα έχει αφήσει όλα αυτά, πίσω της.

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διάκριση μεταξύ ειρηνικής διαμαρτυρίας και βίαιων επεισοδίων.

Όπως είπε: «Είμαστε εκεί για πάρα πολλούς λόγους και γιατί τα έχουμε αφήσει αυτά πίσω μας και γιατί δεν είμαστε ως χώρα εκεί που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε και πικρή εμπειρία από ειρηνικές διαδηλώσεις που κατέληξαν σε μπάχαλα και καταστροφές. Σε περιόδους πρωτοφανών κρίσεων, οι κυβερνήσεις δεν κρίνονται εν κενώ – όπως είπε πολύ σωστά ο πρωθυπουργός: δεν ζούμε σε ένα “γαλατικό χωριό” – κρίνονται συγκριτικά.

Όταν έχεις λοιπόν να αντιμετωπίσεις μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση και μια συνολικά πολύ μεγάλη πληθωριστική κρίση και έχεις καταφέρει, ενώ μειώνεις τους φορολογικούς συντελεστές, να αυξάνεις τα έσοδα του κράτους και ακόμα και αυτά τα παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ που δεν τον έχουμε αυξήσει, έχουν δοθεί πίσω και με το παραπάνω».