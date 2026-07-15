Π. Μαρινάκης: Ο τελευταίος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να κουνάει το δάχτυλο είναι ο Τσίπρας

Με σαφές και κατηγορηματικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην ολοκλήρωση της τετραετίας, αποκλείοντας κάθε συζήτηση για πρόωρες εκλογές, τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε ως αβάσιμα τα σενάρια περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές του περί «έντιμης κυβέρνησης» και διαφάνειας.

Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο ΟΝΕ, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός παραμένει σταθερός: οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και μάλιστα σε μία εκλογική αναμέτρηση.

«Το μόνο δεδομένο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, σε μία Κυριακή. Κάτι παραπάνω δεν ξέρει κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος και τη σχετική τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την Εύβοια, όπου επίσης υπογράμμισε ότι η κάλπη θα στηθεί το 2027.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τη λογική των πρόωρων εκλογών ως λύση σε κάθε πολιτική ή κοινωνική δυσκολία, χαρακτηρίζοντάς την αντίληψη που ανήκει στο παλαιότερο πολιτικό μοντέλο. Όπως τόνισε, κάθε επιπλέον ημέρα διακυβέρνησης έως την ολοκλήρωση της τετραετίας αποτελεί χρόνο παραγωγής έργου και αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις όπως η αναβάθμιση των δομών υγείας και η ανακαίνιση σχολικών μονάδων, επισημαίνοντας ότι η πολιτική αξιολόγηση δεν βασίζεται μόνο στον μέχρι σήμερα απολογισμό αλλά και στο κυβερνητικό σχέδιο για το μέλλον.

«Οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με τον απολογισμό σου, αλλά και με το τι θα κάνεις», σημείωσε, περιγράφοντας τη στρατηγική της κυβέρνησης ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Αυτοδυναμία, κυβερνητική σταθερότητα και το σενάριο Σαμαρά

Αναφερόμενος στον στόχο της αυτοδυναμίας, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέτει το δίλημμα «αυτοδυναμία ή χάος», αλλά επιδιώκει την αυτοδυναμία για λόγους κυβερνητικής αποτελεσματικότητας και σταθερότητας.

Όπως υπογράμμισε, η επόμενη εκλογική διαδικασία δεν θα διαθέτει τους διαδοχικούς γύρους του παρελθόντος, γεγονός που καθιστά κρίσιμο το ζήτημα της ύπαρξης καθαρής κυβερνητικής λύσης την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς όσους επιχειρούν να ανοίξουν συζητήσεις για παρασκηνιακές συμφωνίες και επιλογές πρωθυπουργών μετά τις εκλογές, τονίζοντας: «Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες, όχι τα γραφεία και οι κλειστές πόρτες».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του στα σενάρια περί συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Σχολιάζοντας τις σχετικές συζητήσεις που προέκυψαν μετά από δηλώσεις στελεχών και αναφορές του πρωθυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο εξαιρετικά απομακρυσμένο. Όπως είπε, ένα τέτοιο σενάριο «δεν θα το πίστευε ούτε ο πιο προχωρημένος κατασκευαστής σεναρίων συνωμοσίας».

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι οι πολιτικές διαφορές δεν μπορούν να παραμερίζονται μετά τις εκλογές για μια απλή συμφωνία εξουσίας. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο, είναι και πολιτικές», ανέφερε, παραπέμποντας στις διαφορετικές θέσεις που υπάρχουν σε ζητήματα όπως η οικονομία, η εξωτερική πολιτική και οι μεταρρυθμίσεις.

«Δεν αρκεί, μετά από κάποιους μήνες, να πεις “δεν πειράζει, αν τα βρούμε στις καρέκλες, πάμε να κάνουμε κυβέρνηση”», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία η επόμενη κυβερνητική ημέρα δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν μιας συμφωνίας κορυφής.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές περί διαφάνειας

Το πιο σκληρό πολιτικό μήνυμα του Παύλου Μαρινάκη αφορούσε τον Αλέξη Τσίπρα και τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού περί «έντιμης κυβέρνησης» και αντιμετώπισης της διαφθοράς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως θεσμικός και ηθικός αξιολογητής του πολιτικού συστήματος, παρά τα πεπραγμένα της δικής του κυβερνητικής περιόδου.

Έκανε ειδική αναφορά στις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες, στην υπόθεση της κατάτμησης του έργου Πάτρα–Πύργος, αλλά και στους χειρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην τραγωδία στο Μάτι. «Εμείς δεν έχουμε το ηθικόμετρο, αλλά ο τελευταίος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να κουνάει το δάχτυλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχολίασε και την επιλογή του κ. Τσίπρα να απαντήσει με τη φράση ότι θα στείλει «λουλούδια» στον Άδωνι Γεωργιάδη, αντί να κινηθεί μέσω της Δικαιοσύνης για τις σοβαρές καταγγελίες που, όπως σημείωσε, διατυπώθηκαν εναντίον του. «Όταν ένας υπουργός της κυβέρνησης σε κατηγορεί για κάτι τόσο βαρύ, δεν στέλνεις λουλούδια. Κινείσαι στη Δικαιοσύνη», ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση.

Το κυβερνητικό μήνυμα ενόψει ΔΕΘ

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική της κυβέρνησης ενόψει της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η κυβερνητική πολιτική να μεταφραστεί σε ουσιαστικά οφέλη για τη μεσαία τάξη και τον επιχειρηματικό κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

«Τον δρόμο που έδειξε η προηγούμενη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πρέπει να τον συνεχίσουμε και στην επόμενη», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις για τους συντελεστές και τις παρεμβάσεις θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να ενισχύονται τελικά και τα δημόσια έσοδα.